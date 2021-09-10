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استشاري طب نفسي: مدمن الاستروكس ينفذ جرائم عنف شديدة ()

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استشاري طب نفسي: مدمن الاستروكس ينفذ جرائم عنف شديدة (فيديو) استشاري طب نفسي: مدمن الاستروكس ينفذ جرائم عنف شديدة ()

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قال الدكتور محمد المهدي استشاري الطب النفسي، إن خطورة المخدرات تكمن في أن المتعاطين لم يكونوا متوقعين ما يحدث لهم من إدمان الاستروكس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المخدرات الحديثة كانت مرتبطة بالعديد من جرائم العنف الشديدة من ضمنها قتل أب لزوجته وأولاده الستة، ثم حاول الانتحار.

وتابع استشاري الطب النفسي أن الجرائم البشعة التي يرتكبها المتعاطون للاستروكس يشعرون بالسعادة المؤقتة، موضحا أن مخدر الشابو والاستروكس يؤدي إلى حالة من النشوة السريعة والطاقة العالية مع ضعف السيطرة على معدلات العنف والغضب.

المصرى اليوم

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