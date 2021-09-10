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فينست أبو بكر ينعش تدريبات النصر قبل موقعة تراكتور

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فينست أبو بكر ينعش تدريبات النصر قبل موقعة تراكتور فينست أبو بكر ينعش تدريبات النصر قبل موقعة تراكتور

فينست أبو بكر ينعش تدريبات النصر قبل موقعة تراكتور

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمس الجمعة استعداداته لمباراة الفريق يوم الثلاثاء القادم أمام تراكتور الإيراني ضمن الدور ثُمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021م.

واشتملت الحصة التدريبية، التي أُقيمت تحت إشراف المدرب البرازيلي مانو مينيزيس، على تمارين لياقية، ومناورة على منتصف الملعب، وتدريبات على الكرات الثابتة.

وشهدت الحصة مشاركة النجم الكاميروني فينست أبو بكر في تمارين اليوم بعد فراغه من تمثيل منتخب بلاده في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022م.

وبذلك يكتمل عقد الدوليين في نادي النصر بعد أن شارك في تدريبات الخميس كلٌّ من نجوم السعودي الأولمبي والأول واللاعب الأوزبكي ماشاريبوف.

في حين لم يشارك المدافع عبدالإله العمري في تدريبات الفريق مساء أمس الجمعة، واكتفى بوجوده بالعيادة للعلاج، وقد أجرى مساء أمس أشعة الرنين المغناطيسي على موضع إصابته بالركبة، ولم تُحدَّد حتى الآن مدة العلاج التي سيخضع لها.

ويلتقي النصر تراكتور على استاد حمد بن جاسم بنادي السد القطري يوم الثلاثاء القادم 14 سبتمبر، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

دوري أبطال آسيا النصر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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