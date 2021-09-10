وزير الرياضة ورئيس الوطنية للإعلام يتبنيان مبادرة نبذ التعصب بين الأهلى والزمالك

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، نهائي كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد بين الأهلي والزمالك والتى انتهت بفوز نادي الزمالك بكأس السوبر الأفريقي بنتيجة 28-27.

وحرص الدكتور أشرف صبحي على الإشارة إلى ضرورة تكاتف جميع أعضاء المنظومة الرياضية من أجل نبذ التعصب في الرياضة المصرية، ونشر قيم التسامح والآخاء وإعلاء قيم الروح الرياضية وثقافة تقبل الآخر.

وأكد صبحي أن الدولة المصرية تواجه ظاهرة التعصب وتدعو دائما في جميع المحافل الرياضية المختلفة إلى نشر ثقافة الروح الرياضية.

مؤكدا أن الهدف والرسالة التي يجب أن تقدمها الرياضة دائما هي نبذ كل أشكال التعصب بين جميع أفراد المنظومة من لاعبين وإداريين وجماهير الرياضة بوجه عام.

وأضاف وزير الرياضة أنه حرص اليوم ايضا على المشاركة في احتفالية مئوية نادي الترسانة برفقة الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وذلك في إطار الحرص على دعم جميع الهيئات والأندية الرياضية وخاصة الجماهيرية والشعبية منها ومساعدتها في أداء دورها المنشود سواء لأعضاء جمعياتها العمومية أو مشجعيها بشكل عام.