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تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة لنادي الزمالك بعد تتويجه بلقب السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخه.

وكان الفريق قد حقق الفوز بالسوبر الإفريقي على حساب نظيره الأهلي بنتيجة ٢٨-٢٧ ليتأهل الفريق لبطولة العالم للأندية.

وقام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومنصور اريمو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، بتسليم كأس البطولة لنادي الزمالك.

كما أعرب صبحي عن سعادته بوصول ناديي الزمالك والأهلي إلى نهائي كأس السوبر الإفريقي، الأمر الذي يبعث على الجميع السعادة لكونها بطولة مصرية خالصة، مؤكداً ان كرة اليد المصرية تعيش خلال الفترات الحالية تطورا ملحوظا وأداء عاليا وهو الأمر الذي ظهر عليه المنتخب في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

وسيلتقي الزمالك مع برشلونة الإسباني في كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» يوم 6 أكتوبر في الدور ربع النهائي للبطولة التي ستقام في المملكة العربية السعودية.