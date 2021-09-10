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قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن بعض الأشخاص يعتقدون أن ارتفاع حرارة الجسم، التي تصل إلى 39 درجة تعني العدوى بأحد الأمراض، موضحًا أن هناك مستشفى تدعى «الحميات» يخيل إلى بعض العامة من اسمها أن الحرارة تعني المرض بالسُل أو التيفود أو فيروس سي وبي، وهذا أمر غير صحيح.

وأضاف موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، عندما أريد إسقاط طالب في كلية الطب، أسأله ما أسباب ارتفاع الحرارة؟، موضحًا أنه سؤال يبدو سهلًا لكنه غاية الصعوبة.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني أنه يوجد 46 سببًا لارتفاع حرارة الجسم، كما أن هناك كتابًا واحدًا أقر بأنه يمكن أن يكون ارتفاع الحرارة ناتج عن مرض نفسي، مضيفًا أنه من الممكن أن يكون سبب ارتفاع الحرارة التهاب مناعي أو ذئبة الحمراء.

وأردف حسام موافي أن مريض الحرارة المرتفعة حالته صعبة، والبحث عن السبب أصعب، ناصحًا بالذهاب إلى طبيب مناعة لحل مشكلة ارتفاع حرارة الجسم من الألف إلى الياء.