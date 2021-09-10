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وجه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، نصائح لطلاب الثانوية العامة الذين يعانون من تكرار الصداع والدوخة، موضحًا أن الطالب مهما اشتكى من الأعراض يكون الأمر مطمئنًا لأن الطلاب كانوا في صراعًا كبيرًا أثناء فترة الامتحانات والتنسيق.

وأضاف حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن مجاميع الثانوية العامة هذا العام، كانت جيدة، مضيفا أنه خلال إحدى حلقاته الماضية قبل نظام التعليم الجديد، كان قد ذكر أن النظام التعليمي يجعل من يحصل على 95% طالب فاشل.

ونصح حسام موافي طلاب الثانوية العامة بالاطمئنان وعدم القلق، من النظام التعليمي، مضيفا «النظام التعليمي حاليا عاد إلى ما كان عليه في سابق عهده عندما كان الطالب المتفوق يدخل كلية القمة بجموع بسيط».

وروى حسام موافي، قصة التحاقه بكلية الطب، وكيف دخلها بمجموع متوسط موضحًا أنه دخل كلية الطب سنة 1963 بمجموع 86%، وكان من أوائل الثانوية العامة حينها.