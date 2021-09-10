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مفتي الجمهورية يعلق على مسألة «ضرب الزوجة»

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مفتي الجمهورية يعلق على مسألة «ضرب الزوجة» مفتي الجمهورية يعلق على مسألة «ضرب الزوجة»

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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن حل المشكلات الزوجية بالضرب وإبراز السلبيات هو مسلك الضعفاء وغير المنصفين.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن حل المشكلات الزوجية بالضرب مسلك الضعفاء وغير المنصفين الذين لا يديرون الأسرة إدارة حسنة، بل يتعارض مع الميثاق الغليظ، فضلًا عن أنه من غير المحبب استعمال الضرب حتى ولو كان يسيرًا.

وأكد المفتي أن العنف الأسرى يتعارض كذلك مع مقاصد هذه الحياة الخاصة في طبيعتها، التي مبناها على السكن والمودة والرحمة، بل يهدد نسق الأسرة بإعاقة مسيرتها وحركتها نحو الاستقرار والأمان والشعور بالمودة والسكينة.

واستطرد الدكتور شوقي علام أن الضرب للزوجة يؤذن بتحولها لتكون موطنًا للخوف والقلق والشجار المستمر ونشر الروح العدوانية، فضلا عن مخالفة هذا العنف لتعاليم الإسلام، فقد حث الشرع الشريف على اتِّباع الرفق ووسائل اليسر في معالجة الأخطاء، وتغليب ثقافة الحوار بين الزوجين.

المصرى اليوم

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