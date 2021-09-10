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رئيس الإنجيلية يشهد تخرج دفعة من الدراسات العليا لكلية «فريتاس» (صور)

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رئيس الإنجيلية يشهد تخرج دفعة من الدراسات العليا لكلية «فريتاس» (صور) رئيس الإنجيلية يشهد تخرج دفعة من الدراسات العليا لكلية «فريتاس» (صور)

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شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، في حفل تخرج الدفعة الرابعة للدراسات العليا من كلية فريتاس للدراسات الكتابية، التابعة لرابطة الإنجيليين بمصر، بحضور القس كمال رشدي رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والمهندس باسم فكري، الأمين العام لرابطة الإنجيليين بمصر، والدكتور القس يوسف سمير، راعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، ونبيل مطيره، مدير كلية فريتاس ، والدكتور سامي سلامة، عضو مجلس إدارة كلية فريتاس، والقس عاطف سيدهم، رئيس مجمع المثال الإنجيلي، والقس ستيفن سعيد رئيس مجمع الإيمان الإنجيلي، والدكتور القس لطيف رمسيس، رئيس مجمع كنائس الله.

وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة إلى جميع الخريجين، وللأمين العام لرابطة الإنجيليين في مصر، وأعضاء مجلس إدارة الكلية، كما قام رئيس الإنجيلية بتكريم أسرة الراحل الدكتور منير يوسف، المدير الأسبق لكلية فريتاس.

وخلال كلمة الاحتفال قال رئيس الإنجيلية: «إن التعليم اللاهوتي يشكّل على نحو خاص الخدمة الحقيقية للكنيسة والمجتمع، وتحقيق رسالة الكتاب المقدس، وهو ما يدعونا إلى الحرص والاهتمام بجميع مكوناته، والإخلاص في جميع مراحله».

يذكر أن كلية فريتاس مصر للدراسات الكتابية والمسجلة برابطة الإنجيليين بمصر تحت إشراف رئاسة الطائفة الإنجيلية، تعمل منذ ١٥ عامًا مع الكنائس المحلية لإعداد وتدريب القيادات الكنسية، وتأهيلهم لفهم وتوصيل رسالة الإنجيل، من خلال تزويدهم بمهارات الخدمة والقيادة المسيحية.

رئيس الإنجيلية يشهد تخرج دفعة من الدراسات العليا لكلية "فريتاس" الإنجيلية (صور)
رئيس الإنجيلية يشهد تخرج دفعة من الدراسات العليا لكلية "فريتاس" الإنجيلية (صور)
رئيس الإنجيلية يشهد تخرج دفعة من الدراسات العليا لكلية "فريتاس" الإنجيلية (صور)

المصرى اليوم

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