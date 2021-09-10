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قرر الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إحالة الطبيب معتز مسعد جمال الدين طبيب الجراحة بمستشفى المطرية التعليمي للتحقيق، وإيقافه عن العمل لحين إنتهاء التحقيق، بالقرار رقم 556 الصادر في 10 سبتمبر 2021، وذلك لظهوره في الفيديو المتداول عن واقعة تعذيب الممرض، وبيان مدى صحة مشاركته في الواقعة.

وقررت النقابة العامة للأطباء، إحالة الطبيب صاحب الواقعة إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة للتحقيق معه فيما ورد بالفيديو، موضحة أنه سيتم إعلان نتيجة التحقيق فور الانتهاء منه.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت تداول فيديو لإهانة ممرض على ايدي طبيب بجامعة عين شمس، ومشاركة عدد من الأطباء، وهو ما أثار غضب رواد مواقع التواصل بما يحتويه الفيديو من إهانات غير مقبولة للممرض.