ميقاتي: نأمل وقف الانهيار الذي يشهده لبنان

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جي بي سي نيوز :- أعلن رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة نجيب ميقاتي، في أول تصريح بعد تشكيل الحكومة الجديدة، أن الحكومة الجديدة تمثل كل لبنان وليس فئات معينة وأنه سيتواصل مع كل الهيئات الدولية لتأمين الأساسيات للشعب اللبناني.

وأعلن في تصريح من القصر الجمهوري بعد اعلان مراسيم تشكيل الحكومة "نأمل وقف الانهيار الذي يشهده لبنان وسأتواصل مع جميع الدول العربية لأن لبنان بحاجة للإنقاذ ".

وقال "نحنُ فريق عمل سنعمل يداً واحدة لنمنع الإحباط ونضع حداً لليأس".

وقال: إن كتلة "لبنان القوي" برئاسة النائب جبران باسيل حتما ستمنح الحكومة الثقة".

(بترا)