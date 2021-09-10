أخبار عاجلة

جمعية الأورمان تطلق مبادرة العقيقة للقرى الأكثر احتياجا في كفرالشيخ -
البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض -
نجم مانشستر سيتي: والدي توفى أثناء تسجيلي هدف أمس -
أمريكا تفرض عقوبات على 5 أشخاص على صلة بالقاعدة -
للعام الثالث على التوالي.. "الهلال" يجدد عقد التأمين الطبي مع "التعاونية" -
من الرياض.. المجلس الوزاري بدول التعاون يؤكّد أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك -
بالنيابة عن المملكة.. بيان من "الرباعية" حول الأوضاع اليمنية -
الرئيس الأمريكي يرفض الدعوات بإقالة رئيس الأركان -
الرئيس الصومالي يعلق سلطات رئيس الوزراء في عزل وتعيين المسؤولين -
الأهلي يهزم المقاولون وديًا.. وشوبير يُنقذ ركلة جزاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

ميقاتي: نأمل وقف الانهيار الذي يشهده لبنان

Print
ميقاتي: نأمل وقف الانهيار الذي يشهده لبنان ميقاتي: نأمل وقف الانهيار الذي يشهده لبنان

جي بي سي نيوز :- أعلن رئيس اللبنانية الجديدة نجيب ميقاتي، في أول تصريح بعد تشكيل الحكومة الجديدة، أن الحكومة الجديدة تمثل كل لبنان وليس فئات معينة وأنه سيتواصل مع كل الهيئات الدولية لتأمين الأساسيات للشعب اللبناني.

وأعلن في تصريح من القصر الجمهوري بعد اعلان مراسيم تشكيل الحكومة "نأمل وقف الانهيار الذي يشهده لبنان وسأتواصل مع جميع الدول العربية لأن لبنان بحاجة للإنقاذ ".

وقال "نحنُ فريق عمل سنعمل يداً واحدة لنمنع الإحباط ونضع حداً لليأس".

وقال: إن كتلة "لبنان القوي" برئاسة النائب جبران باسيل حتما ستمنح الحكومة الثقة".

(بترا)

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الحكومة اللبنانية الجديدة تصادق على مقترح استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

الحكومة اللبنانية الجديدة تصادق على مقترح استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

رئيس الحكومة الجزائرية: استعادة ثقة الجزائريين ومكافحة الفساد على رأس الأولويات

رئيس الحكومة الجزائرية: استعادة ثقة الجزائريين ومكافحة الفساد على رأس الأولويات

البرلمان الأوروبي يلوح بمعاقبة الساسة اللبنانيين إذا عرقلوا الحكومة الجديدة

البرلمان الأوروبي يلوح بمعاقبة الساسة اللبنانيين إذا عرقلوا الحكومة الجديدة

العرموطي يستجوب الحكومة بخصوص بيع الفوسفات ( النص )

العرموطي يستجوب الحكومة بخصوص بيع الفوسفات ( النص )