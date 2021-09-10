يحيى الفخراني واياد نصار يغنيان «الليفة القطيفة» ب ياما في الجراب يا حاوي

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أطلق مسرح كايرو شو المنتج لمسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» للنجم الكبير يحي الفخراني فيديو كليبً خاص لاغنية «الليفة القطيفة» والتي يغنيها النجمان الكبيران يحي الفخراني واياد نصار ضمن احداث المسرحية التي تعرض على مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس «الماركي» .

«ياما في الجراب ياحاوي» عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي «ليلة من ألف ليلة» ،إخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم اللامعين يجتمعون في عمل واحد لأول مرة هم النجم إياد نصار ونجما الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان والنجم شريف الدسوقي ونجوم المسرح سماء إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاءقوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.

يا ما في الجراب يا حاوي تدور في اجواء الف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم انها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي إلا انها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الانساني في احداث تجمع الحب والخيانة والتامر والصراع على السلطة .