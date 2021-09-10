برنامج الأغذية العالمي: أفغانستان بحاجة إلى 200 مليون دولار بنهاية العام

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أعلن برنامج الأغذية العالمي في آسيا والباسفيك، اليوم الجمعة 10 سبتمبر، أن أفغانستان بحاجة إلى 200 مليون دولار بنهاية العام 2021.

وأوضحت أنثيا ويب، نائبة المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في آسيا والباسفيك، في تصريحات أوردتها وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية أن هناك حاجة للوصول بالمساعدات الغذائية إلى 9 ملايين شخص شهريا في أفعانستان بحلول شهر نوفمبر المقبل وذلك للتمكن من تحقيق الهدف بالوصول إلى 14 مليونا بحلول نهاية العام.

وأوضحت ويب أن برنامج الأغذية طالب بتوفير 200 مليون دولار لبرامجه للمساعدات في أفغانستان، محذرة من نفاد مخزون المواد الغذائية، معربة عن التزام المنظمة برغم الوضع الحالي بشراء الطعام ونقله إلى مواقع استراتيجية قبل فوات الأوان.

يذكر أن حركة طالبان، سيطرت على حكم أفغانستان في 15 أغسطس الماضي، بعد دخولها العاصمة كابول، إثر انسحاب قوات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من البلاد وانهيار الجيش الأفغاني.

وكشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن أفغانستان على شفا فقر عالمي، وحذر البرنامج من أن ما يصل إلى 97 في المائة من السكان معرضين لخطر الانحدار تحت خط الفقر، وذلك إذا لم تتم الاستجابة العاجلة لحل الأزمات السياسية والاقتصادية للبلاد.

وأظهرت الدراسة التي حللت 4 سيناريوهات محتملة للأزمة الأفغانية، آخذة بشكل مباشر في الاعتبار تصاعد الكثافة السكانية والعزلة في البلاد، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يمكن أن ينكمش بنسبة تصل إلى 13.2 في المائة، مما يؤدي إلى زيادة معدل الفقر بما يصل إلى 25 بالمائة.