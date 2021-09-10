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«الموسيقيين» تصدر بيانًا شديد اللهجة بشأن قراراتها السابقة: تطبيق قرار منع الغناء على الفلاشة

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«الموسيقيين» تصدر بيانًا شديد اللهجة بشأن قراراتها السابقة: تطبيق قرار منع الغناء على الفلاشة «الموسيقيين» تصدر بيانًا شديد اللهجة بشأن قراراتها السابقة: تطبيق قرار منع الغناء على الفلاشة

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أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا صحفيا أكدت فيه أنه لا صحة لما تردد حول تأجيل قراراتها الأخيرة، وشددت على أنها ماضية في تنفيذ كافة القرارات التي تصب في صالح أعضاء جمعيتها العمومية.

وقالت النقابة في بيانها: «تهيب نقابة المهن الموسيقية بجميع الموسيقيين والمطربين أعضاء الجمعية العمومية بعدم تداول الأخبار غير الصحيحة بقصد أو بدون قصد مما يثير عدم الوضوح لدي البعض وتعارض المعلومات مع الواقع».

وأكد الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين أن النقابة حازمة في قرارتها التي اتخذت للإصلاح وما ستتخذه من إجراءات في هذا المجال، مشددا على تطبيق قرار منع الغناء على الفلاشة ابتداء من يوم الخميس 16 سبتمبر 2021.

وأضاف أن مجلس النقابة لن يتهاون في ذلك، مطالبا بضرورة استقاء المعلومات من مصدرها وعدم تناقل معلومات غير صحيحة.

المصرى اليوم

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