"ممعهوش رخصة".. كشف ملابسات صدم فتاة بأسيوط

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة صدم فتاة بأسيوط، وتحديد وضبط قائد السيارة.

وتبلغ لقسم شرطة أول أسيوط بمديرية أمن أسيوط من إحدى المستشفيات بإستقبالها فتاة مُصابة بكسور وجروح بالجسم، وما قررته أنه أثناء توجهها رفقة شقيقها لإستقلال سيارة أجرة متجهين لإحدى الأماكن، وحال ترجلها بدائرة القسم إصطدمت بها إحدى السيارات النقل"مجهولة "وفرت هاربة .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة مرتكبة الواقعة وتبين أنها ملك سيدة وقيادة نجلها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة وقائدها، وتبين عدم حمله رخصة قيادة وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وهروبه لعدم حملة رخصة قيادة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية