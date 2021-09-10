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ضبط تشكيل أثناء سرقة بنك فى نجع حمادى

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ضبط تشكيل أثناء سرقة بنك فى نجع حمادى ضبط تشكيل أثناء سرقة بنك فى نجع حمادى

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تبلغ لمركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا من الخدمات المعينة على أحد البنوك الكائن بدائرة المركز ، بسماعهم صوت تكسير بالحائط الخارجى لصالة البنك والمتواجد بها خزينة البنك بصفة مؤقتة، فتوجهوا لمصدره وشاهدوا 3 أشخاص ، أحدهم يقوم بمحاولة تكسير حائط البنك من الخارج والأخران تواجدا أعلى السور الخارجى ، وإحداثهم فتحة بقطر 10 سم بالحائط بإستخدام (أجنة ، شاكوش - مفك - حبل "ضُبطت") وتمكنت القوات من ضبط أحدهم وهروب الآخران "دون ثمة مسروقات" .

وتم تشكيل فريق بحث تمكن من ضبط باقى التشكيل واعترفوا بالواقعة

المصرى اليوم

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