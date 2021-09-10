أخبار عاجلة

«التعاون الخليجي» يندد بمحاولات الحوثي استهداف السعودية -
جمعة يوضح موقف الجهاز الجديد للفراعنة من مصطفى محمد -
بالتجربة والتطبيق.. حاسة الشم لدى الكلاب سلاح فعال للكشف عن كوفيد-19 في دبي -
البرلمان الأوروبي يدعو الدول الأعضاء لمنح تأشيرات لطالبي اللجوء من أفغانستان -
قرارات جديدة للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية .. تعرف على الحد الأدنى لكليات القمة -
الرئيس الجزائري: نرفض التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي الليبي -
«أهلي ٢٠٠٥» يفوز على سيراميكا بثلاثية نظيفة وديًّا -
«لحظات فارقة» بقصر ثقافة شرم الشيخ -
تفاصيل جلسة الخطيب مع خالد بيبو وبروكيش بالنادى الأهلى -
العالم يسخر ويفكر.. (صفحة متخصصة في الكاريكاتير) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"ملكية ينبع" تستحدث نظام التعقيم بتقنية التبخير لضمان بيئة آمنة للطلاب والطالبات

Print
"ملكية ينبع" تستحدث نظام التعقيم بتقنية التبخير لضمان بيئة آمنة للطلاب والطالبات "ملكية ينبع" تستحدث نظام التعقيم بتقنية التبخير لضمان بيئة آمنة للطلاب والطالبات
لتحقيق أعلى معايير السلامة والبيئة الصحية الآمنة بالمدارس

استحدثت ادارة الهيئة الملكية بمحافظة ينبع ممثلة بإدارة الخدمات البيئية بقطاع التشغيل والصيانة تقنية التبخير والتعقيم بالبخار أو ما يُسمى (التعقيم الضبابي)، وذلك تزامناً مع عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة للعام الدراسي 1443هـ؛ سعياً لتحقيق أعلى معايير السلامة والبيئة الصحية الآمنة بالمدارس، في ظل الظروف الراهنة لاحتواء والحد من انتشار (فيروس COVID-19).

وتم تعميم استخدام تقنية (التعقيم الضبابي) في تعقيم المرافق كافة بمدارس وكليات مدينة ينبع الصناعية وتوفير الأجهزة المخصصة والمواد الصحية المخصصة واللازمة التي تستخدم تقنية المايكرون في نفث بخار المعقمات بحجم صغير جداً، ويمتد مدى الرش ليصل حتى 8 أمتار طولية مما يزيد من سرعة الإنجاز ويرشد استهلاك المواد المعقمة حتى 80%؜ مقارنة بالأجهزة التقليدية، كما تسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة وجودة التعقيم اليومي.

يأتي ذلك استكمالاً لمبادرة (بيئتنا آمنة) التي أطلقها قطاع التشغيل والصيانة، وتطبيقاً للإجراءات والبروتوكولات الموصى بها من وزارة الصحة لتحقيق التكامل بين الجهات المسؤولة كافة حرصاً على صحة وسلامة قاطني مدينة ينبع الصناعية، واستكمالاً للخطوات الحثيثة برفع مستوى جودة الحياة كهدف من أهداف رؤية المملكة 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"أدير العقارية" تطرح "رواسي جبل عمر" للبيع في مزاد علني

"أدير العقارية" تطرح "رواسي جبل عمر" للبيع في مزاد علني

شاهد.. القوات السعودية تستعد للمشاركة باليوم الوطني الـ 91

شاهد.. القوات السعودية تستعد للمشاركة باليوم الوطني الـ 91

"راعي الشداد" لجائزة مسابقة جمع النقاط بمهرجان الإبل.. وهذه شروط التملك

"راعي الشداد" لجائزة مسابقة جمع النقاط بمهرجان الإبل.. وهذه شروط التملك

"فيصل بن فرحان" يرأس وفد المملكة باجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون

"فيصل بن فرحان" يرأس وفد المملكة باجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون