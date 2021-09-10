"ملكية ينبع" تستحدث نظام التعقيم بتقنية التبخير لضمان بيئة آمنة للطلاب والطالبات

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لتحقيق أعلى معايير السلامة والبيئة الصحية الآمنة بالمدارس

استحدثت ادارة الهيئة الملكية بمحافظة ينبع ممثلة بإدارة الخدمات البيئية بقطاع التشغيل والصيانة تقنية التبخير والتعقيم بالبخار أو ما يُسمى (التعقيم الضبابي)، وذلك تزامناً مع عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة للعام الدراسي 1443هـ؛ سعياً لتحقيق أعلى معايير السلامة والبيئة الصحية الآمنة بالمدارس، في ظل الظروف الراهنة لاحتواء والحد من انتشار (فيروس COVID-19).

وتم تعميم استخدام تقنية (التعقيم الضبابي) في تعقيم المرافق كافة بمدارس وكليات مدينة ينبع الصناعية وتوفير الأجهزة المخصصة والمواد الصحية المخصصة واللازمة التي تستخدم تقنية المايكرون في نفث بخار المعقمات بحجم صغير جداً، ويمتد مدى الرش ليصل حتى 8 أمتار طولية مما يزيد من سرعة الإنجاز ويرشد استهلاك المواد المعقمة حتى 80%؜ مقارنة بالأجهزة التقليدية، كما تسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة وجودة التعقيم اليومي.

يأتي ذلك استكمالاً لمبادرة (بيئتنا آمنة) التي أطلقها قطاع التشغيل والصيانة، وتطبيقاً للإجراءات والبروتوكولات الموصى بها من وزارة الصحة لتحقيق التكامل بين الجهات المسؤولة كافة حرصاً على صحة وسلامة قاطني مدينة ينبع الصناعية، واستكمالاً للخطوات الحثيثة برفع مستوى جودة الحياة كهدف من أهداف رؤية المملكة 2030.