أخبار عاجلة

«التعاون الخليجي» يندد بمحاولات الحوثي استهداف السعودية -
جمعة يوضح موقف الجهاز الجديد للفراعنة من مصطفى محمد -
بالتجربة والتطبيق.. حاسة الشم لدى الكلاب سلاح فعال للكشف عن كوفيد-19 في دبي -
البرلمان الأوروبي يدعو الدول الأعضاء لمنح تأشيرات لطالبي اللجوء من أفغانستان -
قرارات جديدة للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية .. تعرف على الحد الأدنى لكليات القمة -
الرئيس الجزائري: نرفض التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي الليبي -
«أهلي ٢٠٠٥» يفوز على سيراميكا بثلاثية نظيفة وديًّا -
«لحظات فارقة» بقصر ثقافة شرم الشيخ -
تفاصيل جلسة الخطيب مع خالد بيبو وبروكيش بالنادى الأهلى -
العالم يسخر ويفكر.. (صفحة متخصصة في الكاريكاتير) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

كان نهرا للعطاء والخير.. محافظ القليوبية الأسبق ينعي الحاج محمود العربي شهبندر التجار

Print
كان نهرا للعطاء والخير.. محافظ القليوبية الأسبق ينعي الحاج محمود العربي شهبندر التجار كان نهرا للعطاء والخير.. محافظ القليوبية الأسبق ينعي الحاج محمود العربي شهبندر التجار

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، الراحل رجل الصناعة الحاج محمود العربي، الشهير بشهبند التجار، والذي توفي مساء الخميس عن عمر يناهز ٨٩ عاما.

وقال «عبدالظاهر»، إن مؤسسة مجموعة العربي التي تعد أحد أهم قلاع الصناعة في ، لم يتأخر في تلبية أي مساعدة أو مطلب يخص محافظة القليوبية عندما كان على رأس جهازها التنفيذي محافظا.

وكتب المحافظ الأسبق، على صفحته الشخصية بالفيس بوك «الله يرحم الحاج محمود العربي، كان رمزا للكفاح والنجاح ورجل الصناعه الأول، وشهبندر التجار، قدم الكثير لمصر، وكان نهرا للخير والعطاء، قدمت له درع محافظه القليوبيه تقديرا لتاريخه فكانت سعادته كبيره».

كانت أسرة الراحل أعلنت وفاة الراحل مساء أمس الخميس، على أن يتم يوارى جثمانه اليوم بعد صلاة الجمعة، بقرية أبو رقبة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع طفلة سقطت من شرفة الطابق الثاني وأخرى غرقت في حوض مياه بسوهاج

مصرع طفلة سقطت من شرفة الطابق الثاني وأخرى غرقت في حوض مياه بسوهاج

«أول عرض سينمائي في مصر» بثقافة طور سيناء

«أول عرض سينمائي في مصر» بثقافة طور سيناء

مصر تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون

مصر تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون

مصر تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون

مصر تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون