كان نهرا للعطاء والخير.. محافظ القليوبية الأسبق ينعي الحاج محمود العربي شهبندر التجار

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نعى المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، الراحل رجل الصناعة الحاج محمود العربي، الشهير بشهبند التجار، والذي توفي مساء الخميس عن عمر يناهز ٨٩ عاما.

وقال «عبدالظاهر»، إن مؤسسة مجموعة العربي التي تعد أحد أهم قلاع الصناعة في مصر، لم يتأخر في تلبية أي مساعدة أو مطلب يخص محافظة القليوبية عندما كان على رأس جهازها التنفيذي محافظا.

وكتب المحافظ الأسبق، على صفحته الشخصية بالفيس بوك «الله يرحم الحاج محمود العربي، كان رمزا للكفاح والنجاح ورجل الصناعه الأول، وشهبندر التجار، قدم الكثير لمصر، وكان نهرا للخير والعطاء، قدمت له درع محافظه القليوبيه تقديرا لتاريخه فكانت سعادته كبيره».

كانت أسرة الراحل أعلنت وفاة الراحل مساء أمس الخميس، على أن يتم يوارى جثمانه اليوم بعد صلاة الجمعة، بقرية أبو رقبة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.