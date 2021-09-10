مستشار رئاسة الجمهورية: العالم أنفق 5.1 تريليون دولار على تكنولوجيا المعلومات

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أكد مشاركون في المؤتمر العلمى الدولى التاسع عشر والذي نظمته كلية التجارة في جامعة الاسكندرية، بعنوان «دور الابتكار والمعرفة والرقمنة في دعم منظمات الأعمال في ظل التحديات المعاصرة»، ويختتم أعماله اليوم الجمعة، بمقر الكلية، على ضرورة تدريس علوم الأشياء والرقمنة والنانوتكنولوجي والتسويق الالكتروني بالجامعات.

وأكد الدكتور عبدالوهاب غنيم مستشار رئاسة الجمهورية للتحول الرقمي، والخبير الدولي في الرقمنة، على قيادات الجامعات المصرية بضرورة الاتجاه إلى تدريس المحاسبة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والرقمنة والنانوتكنولوجي والتسويق الالكتروني، خاصة وأن هذه التخصصات هي التي يطلبها العالم حاليا ومستقبلاً وإعداد خريج جامعي قادر على التعامل مع الاتجاهات الحديثة في التوظيف، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى 10 مليون وظيفة في هذه المجالات اعتبارا من العام القادم، خاصة ان اجمالي ما أنفق على تكنولوجيا المعلومات وصل إلى 5،1 تريليون دولار، وهو ما يؤكد أن العالم يتجه أكثر إلى الاستثمار في التكنولوجيا والرقمنة الحديثة خاصة بعد جائحة كورونا.

وأشار إلى أن أكبر 7 شركات تكنولوجية للسوشيال ميديا والتسويق الالكتروني في العالم، تمثل 8% من الناتج الإجمالي العالمي الذي يصل إلى 92 تريليون دولار، منها 18 تريليون دولار في الاقتصاد الرقمي، أما الاقتصاد العربي فلا تمثل الرقمنة فيه سوى 4% فقط من حجم الاقتصاد العربي يتوجه 90% من للشركات العالمية وهو أمر مؤسف.

بدوره، قال الدكتور خالد حنفي أمين عام الاتحاد العربي للغرف التجارية ووزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، إن الثورة الصناعية الرابعة والخامسة ستتجه إلى التطور التكنولوجي والاستثمار في العنصر البشري وان دور التعليم أصبح مهما جدا لتشجيع الطالب على ريادة الأعمال والأفكار الابتكارية والقدرة على التنمية البشرية واتخاذ القرار ومعايير الشجاعة الادبية فالتكنولوجيا متوفرة ويمكن تعلمها واتقانها لكن بناء الشخصية الابتكارية القوية القادرة على اتخاذ القرار هي الأهم.

وأشار إلى اهمية الاقتصاد التشاركي حيث إن العالم لن يكون عالم الكيانات الاقتصادية الكبيرة مستقبلا ولكن عالم الكيانات الصغيرة الكثيرة والمتشابكة والتي تدعم فكر الاقتصاد التشاركي والاستثمار في الإنسان.

ويناقش المؤتمر على مدى يومين من خلال 8 جلسات بمشاركة عدد من الخبراء والوزراء السابقين ونواب مجلس الشيوخ، والشورى، وأساتذة الجامعات المصرية والتنفيذيين، واتحاد الغرف العربية، ونخبة من قادة الفكر ، والاقتصاد، والإعلام، واساتذة الجامعات، والخبراء الاستراتيجيين، قضايا الأبتكار، والمعرفة، والرقمنة، ودورهم في تغير الحياة الاقتصادية، والتعليمية، والمؤسسية للاقتصاد والمجتمع والواقع المصري.

مستشار رئاسة الجمهورية للتحول الرقمى يتحدث خلال المؤتمر :

مستشار رئاسة الجمهورية: العالم أنفق 5.1 تريليون دولار على تكنولوجيا المعلومات

مستشار رئاسة الجمهورية: العالم أنفق 5.1 تريليون دولار على تكنولوجيا المعلومات