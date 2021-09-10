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انعقاد الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين وإيطاليا

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انعقاد الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين مصر وإيطاليا انعقاد الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين وإيطاليا

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عُقدت بمقر وزارة الخارجية المصرية، أمس الخميس، الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين وإيطاليا، وذلك برئاسة كل من مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية السفير د. بدر عبد العاطي من الجانب المصري ومدير عام الشئون السياسية بوزارة الخارجية الإيطالية السفير باسكوالي فيرارا، وبحضور وفدي البلدين وسفير إيطاليا بالقاهرة.

ركزت جولة المشاورات على تناول العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، كما تم مناقشة عدد من القضايا الإقليمية التي تهم الجانبين وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا وتطورات القضية الفلسطينية وقضية سد النهضة.

المصرى اليوم

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