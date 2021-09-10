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البيئة: افتتاح الخيمة البدوية بمحمية «الغابة المتحجرة» كأول مشروع للاستثمار البيئى

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البيئة: افتتاح الخيمة البدوية بمحمية «الغابة المتحجرة» كأول مشروع للاستثمار البيئى البيئة: افتتاح الخيمة البدوية بمحمية «الغابة المتحجرة» كأول مشروع للاستثمار البيئى

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افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الخيمة البدوية بمحمية الغابة المتحجرة كأول مشروع للاستثمار البيئى بالمحميات الطبيعية بحضور قيادات الوزارة وممثلى الجهات المعنية.

وأكدت فؤاد أن الافتتاح التجريبى للخيمة البدوية يعد أحد أهم أشكال الاستثمار البيئى بالمحميات والذى يربط المواطنين بالمحميات ويعمل على دعم السياحة البيئية والترويج للتراث الثقافى والطبيعى للسكان المحليين بمختلف المحميات الطبيعية.

وأضافت فؤاد أن وزارة البيئة اهتمت خلال الفترة الماضية بتطوير المحميات الطبيعية وفق النظم العالمية التي ترتبط بتنمية السكان المحليين كجزء أساسى لأى خطة التطوير بما يتضمنه من الترويج للتراث الثقافى والطبيعى للمحميات وأساليبهم في حماية المحميات وتنوعها البيولوجى.

وشددت وزيرة البيئة على أن الافتتاح التجريبى للخيمة بمحمية الغابة المتحجرة يعكس فكرة ان السياحة البيئية منتج عالمى يمثل قدرة المجتمع المحلى والقطاع الخاص على تقديم انشطة داخل المحميات متوافقة بيئيا بما يمكن الوزارة من الاستفادة من المحميات ونشر ثقافة الاستمتاع بالمحميات الطبيعية مع المحافظة عليها بالإضافة إلى توفير فرص عمل للسكان المحليين تمكنهم من عرض ثقافتهم وبيع منتجاتهم من كافة المحافظات كالبحر الأحمر وسيناء والفيوم.

وأوضحت فؤاد أننا قادرين وفق مفهوم البيئة الجديد على الاستثمار في البيئة والاستمتاع والحماية مع توفير منتج جديد يساهم في الاقتصاد القومى.

وأشارت فؤاد إلى أن خطة الإدارة البيئية بالمحميات تتضمن أماكن ذات حساسية بيئية خاصة لا يمكن المساس بها بالإضافة إلى مناطق أخرى يمكن الاستفادة منها والاستثمار فيها من خلال وضع اشتراطات خاصة منها ان تكون المنشآت خفيفة وقد تم انشائها من الخامات الطبيعية المتوافقة مع طبيعة المحمية كذلك اتباع الطرق المناسبة للتخلص من المخلفات علاوة على اشتراطات استخدام الموارد الطبيعية والمياه مع الأخذ في الاعتبار ان تلك الاشتراطات تختلف من محمية إلى أخرى فالاشتراطات يتم تحديدها طبقا لطبيعة المكان مما يجعل اشتراطات الاستثمار في محمية الغابة المتحجرة بقلب القاهرة الجديدة مختلف عن محمية نبق بجنوب سيناء أو وادى الجمال بالبحر الأحمر عن غيرها من المحميات.

جديراً بالذكر ان الخيمة البدوية بالغابة المتحجرة تتضمن عرض منتجات الطبيعية من المحميات ونقل رسالة للعالم باهمية الحفاظ على الثقافات المحلية وعرضها والترويج لها مع وضع علامات إرشادية تحكى عن الثقافات المتتوعة بالمحميات.

المصرى اليوم

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