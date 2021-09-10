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تطعيم 23 ألف مواطنا بلقاح كورونا في شمال سيناء

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تطعيم 23 ألف مواطنا بلقاح كورونا في شمال سيناء تطعيم 23 ألف مواطنا بلقاح كورونا في شمال سيناء

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قال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، الجمعة، إنه تم تطعيم 23 ألف مواطن بلقاح ، من خلال الفرق الثابتة والمتحركة على مستوى المحافظة.

وأضاف شوكة، في بيان، أن التطعيم مجاني بدون أي مقابل، وأن الجرعة الثانية ستكون بعد 12 أسبوعًا من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

بدوره، أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على إعداد مخطط كامل لتطعيم كافة العاملين بديوان عام المحافظة ومجالس المدن ومديريات الخدمات وكافة الأجهزة العاملة على أرض المحافظة بلقاح فيروس كورونا المستجد.

وأعلن المحافظ أنه لن يسمح بدخول أي عامل بتلك الجهات إلا بعد تلقي التطعيم الخاص بكورونا، حيث تم صرف عدد ٥ أجهزة كمبيوتر تدعم البصمة في التسجيل لفيروس كورونا، بجانب إتاحة ٧ فرق عاملة في هذا المجال بدلا من فريقين فقط من قبل، كما سيتم الرد على طالب التسجيل للحصول على لقاح كورونا خلال ٧٢ ساعة مع النظام الجديد.

المصرى اليوم

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