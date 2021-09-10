20 مليون برميل بترول تراجع في إنتاج الخليج الأمريكي نتيجة اعصاء ايدا

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تصاعد فاقد أسبوعين من إنتاج النفط البحري في الولايات المتحدة أمس الخميس، في ظل إلغاء عقود، إذ تؤثر التعطلات المستمرة لفترة طويلة بسبب الأضرار الناجمة عن إعصار إيدا في أنحاء العالم.

وبحسب بيانات حكومية، ما زال ثلاثة أرباع إنتاج النفط في خليج المكسيك الأمريكي متوقفا، في وقت تستمر جهود الإصلاح. وتسببت انقطاعات الكهرباء عن منشآت معالجة برية وخطوط أنابيب في منع بعض إنتاج النفط من الوصول للبر، مما دعم أسعار النفط منذ الأسبوع الماضي.

قال نيشانت بوشان محلل أسواق النفط لدى ريستاد إنرجي للاستشارات، إن استئناف التشغيل “ما زال يبعد أكثر من أسبوع على الأقل”.

وأعلنت رويال داتش شل، أكبر منتج للنفط في خليج المكسيك، الخميس، حالة القوة القاهرة في تسليمات النفط إلى آسيا بسبب الأضرار التي تسبب بها إعصار إيدا. وقالت إن 80% من إنتاجها في الخليج يظل متوقفا.

وفقدت السوق ما يزيد عن 20 مليون برميل من إنتاج الخليج الأمريكي.

ووفقا لمكتب السلامة والإنفاذ البيئي، فإن نحو 1.39 مليون برميل يوميا من إنتاج الخام، وأكثر من 1.72 مليار قدم مكعبة من إنتاج الغاز الطبيعي توقف يوم الخميس.

وما زالت 71 منصة من 288 جرى إخلاؤها قبل إعصار إيدا الذي ضرب المنطقة في أغسطس، خالية.

يستمر تقييم الأضرار في المنشأة البحرية وست دلتا-143 التابعة لشل، والتي تعمل كمحطة نقل لكل الإنتاج من ممر مارس إلى مرافئ الخام على اليابسة. والمركز مربوط بالبر عبر أنابيب ضخمة.

وقال كولين وايت المحلل لدى ريستاد: “خط الأنابيب يجب أن يظل سليما، لكن الآن كميات نفط أقل تتدفق عبره”.

وقد عدلت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية نزولا توقعات إنتاج النفط الأمريكي بواقع 100 ألف برميل يوميا إلى 11.7 مليون برميل يوميا في 2022.

الصين تعتزم السحب من احتياطياتها لتخفيف الضغط على شركات التكرير المحلية

وأعلنت الصين أنها ستتخذ خطوة غير مسبوقة بالسحب من احتياطيات النفط الخام الحكومية لتخفيف الضغط على شركات التكرير المحلية، مما سيخفض الطلب من أماكن أخرى.