ناشئو زد ٢٠٠٦ يفوزون على الشيخ زايد بخماسية وديا

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فاز فريق الناشئين لكرة القدم بنادي زد الرياضي مواليد ٢٠٠٦ وديًا على فريق الشيخ زايد بخمسة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم بملعب الشيخ زايد بالسادس من اكتوبر.

و يقود فريق زد كل من محمد عز مديرا فنيا ومصطفى إبراهيم مدربا عاما، وياسين وصفي مدربا، وحسن عوض مدرب حراس مرمى، وبطل أحمد إداريا الفريق وحسين محمد إداريا لقطاع الناشئين .

وحرص الكابتن علاء نبيل نجم المنتخب الوطني ورئيس قطاع الناشئين بالنادي، على التواجد ومتابعة المباره الوديه التي أقيمت اليوم بصحبة تامر حفني نائب رئيس القطاع .

وأشاد كابتن محمد عز المدير الفني للفريق بأداء لاعبيه خلال المباراه الوديه التي أقيمت اليوم، والتزام لاعبي زد بالتعليمات الفنيه وتحقيق النتائج المطلوبة والتي كان الجهاز الفني يهدف لها من خلال فترة الإعداد الحاليه استعداد لبدء الموسم الرياضي الجديد .