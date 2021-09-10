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الإسماعيلي يحسم صفقة حارس الأهلي السابق

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الإسماعيلي يحسم صفقة حارس الأهلي السابق الإسماعيلي يحسم صفقة حارس الأهلي السابق

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نجح مسؤولو النادي الإسماعيلي، في حسم التعاقد مع أحمد عادل عبدالمنعم، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد الإسماعيلي مع أحمد عادل عبدالمنعم، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، بعد رحيله من صفوف نادي الجونة، وذلك لحل الأزمة التي يعاني منها الفريق في مركز حراسة المرمى، خاصة في ظل تذبذب مستوى الثنائي محمد صبحي ومحمد مجدي، وظهورهما بأداء متواضع في المباريات التي شاركا بها في الموسم المنقضي.

ومن المقرر أن يعلن الإسماعيلي التعاقد مع أحمد عادل عبدالمنعم، بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويسعى الدراويش، لتدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي، لتساعده على المنافسة على البطولات في الموسم المقبل.

المصرى اليوم

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