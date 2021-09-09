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محافظ القاهرة يتفقد منطقة «شق التعبان» للرخام

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محافظ القاهرة يتفقد منطقة «شق التعبان» للرخام محافظ القاهرة يتفقد منطقة «شق التعبان» للرخام

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تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة منطقة شق الثعبان لصناعة الرخام، حيث زار عدد من المصانع التي قامت بتقنين أوضاعها وتابع سير عملية الإنتاج بها .

كما عقد محافظ القاهرة اجتماعًا بمقر الجهاز التنفيذي لشق الثعبان، ناقش خلاله مع المسئولين التنفيذين وبعض مستثمرى منطقة شق الثعبان الإجراءات اللازمة للاسراع بعملية تطوير المنطقة ووضع خطة متكاملة لإستكمال أعمال دخول المرافق كالمياه والصرف الصحى ورفع كفاءة الكهرباء مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحى للمنطقة وتصميم شبكات المياه والصرف الصحى بالتعاون بين شركتى المياه والصرف الصحى وأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة .

كما تم خلال الاجتماع مناقشة حلول المشكلات التي تواجه المشروع وسبل التغلب عليها خاصة عملية التقنين وإدخال المرافق .

وطالب محافظ القاهرة المستثمرين بالمنطقة بسرعة سداد مستحقات الدولة واستكمال أعمال التقنين لتوفير التمويل اللازم للإسراع في عملية التطوير لتلك المنطقة التي تحتل مكانة عالمية مميزة .

كما أكد على أهمية دور جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مساعدة صغار المستثمرين .

وشدد محافظ القاهرة على سرعة الانتهاء من إزالة كافة الإشغالات التي تعيق عملية التطوير بالتعاون مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة وإلزام أصحاب المعارض والمصانع بالمساحات المخصصة لهم وإتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين .

وأوضح محافظ القاهرة أن أجهزة المحافظة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت طبقاً للمخطط من خلال استكمال المرافق ( مياه وصرف صحي صناعي وكهرباء وطرق ) وشملت أعمال التطوير إنشاء طريق موصل للطريق الدائري الإقليمي لخدمة المنطقة الصناعية، ومدرسة ومعهد لتخريج عمالة فنية مدربة، إلى جانب إنشاء ميناء جاف ومنطقة خدمية تضم فروع للبنوك المختلفة والتوكيلات الملاحية، وإنشاء منطقة لوجستية تشمل مكاتب للشحن والتفريغ ومنطقة المعارض، ونقطة إسعاف وإطفاء وقسم شرطة، مؤكداَ أن الهدف الرئيسي لكافة أعمال التطوير بالمنطقة وتوفير تلك الخدمات هو المساهمة في زيادة الإنتاج والاستثمارات وتعظيم موارد الدولة بعد دخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمى للدولة وخلق فرص عمل إضافية وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وتحقيق الاستقرار اللازم وتحسين البيئة التحتية والمرافق.

وتقع منطقة شق الثعبان شرق طريق الاوتوستراد وبعمق 5كم حتي حدود محمية وادي دجلة شرقاً بمنطقة طره المعادي وهي تتكون من 3 مناطق كوتسيكا وبدر الليثي وشق الثعبان على مساحة 1608 فدان بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر مربع بطول واجهه على الاوتوستراد 1.8 كم وتحوي ٢٥٢٥ مصنع وورشة لتصنيع وتصدير الرخام الذي يأتي لها من محاجر رأس غارب والعين السخنة والمنيا وجبل الجلالة بالسويس والبحر الاحمر وأسوان.

المصرى اليوم

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