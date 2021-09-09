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وكيل صحة قنا يتفقد مركز اللقاح بمركز قوص

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وكيل صحة قنا يتفقد مركز اللقاح بمركز قوص وكيل صحة قنا يتفقد مركز اللقاح بمركز قوص

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تفقد الدكتور راجي تاوضروس مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا مركز اللقاح بمستشفي قوص المركزي، رافقه الدكتور على عبيد، مدير الإدارة الصحية، والدكتور أحمد النحاس مدير المستشفي

وكيل صحة قنا يتفقد مستشفى قوص

وتفقد تاوضروس خطوات حصول المواطنين على اللقاح من أول التأكد من بيانات المواطنين، والتأكد من تسجيلهم على موقع الوزارة ثم موافقة المواطن على الموافقة المستنيرة المعتمدة من الوزارة بعد شرحها من الطبيب المناوب ثم إعطاء المواطن اللقاح في سلاسة ويسر كما تفقد ثلاجة حفظ الطعوم وتأكد من حفظها بصورة جيدة.

وأكد أهمية تذليل كافة المعوقات أمام المواطنين حتي يتثني للجميع الحصول على اللقاح.

وكيل صحة قنا يتفقد مستشفى قوص

المصرى اليوم

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