انطلاق معرض هي ملهمة «she's always inspiring» على هامش فعاليات «هي الفنون»

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انطلقت اليوم الخميس فعاليات أكبر مهرجان فني ثقافي دولي تحت عنوان «هي الفنون – She Arts» بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور سفيرة البرتغال وسفير الأرجنتين، ومديرة المؤسسة الثقافة السويسرية بالقاهرة، ومديرة المركز الثقافي البريطاني.

وكشفت نيفين قناوي المؤسس والمدير لمهرجان She Arts هي الفنون، أن المهرجان يعد حدث فني وثقافي دولي يجمع فنانات من دول العالم المختلفة ومنها مصر وسويسرا والبرتغال وفرنسا وفلسطين، ويضم عدد من الفنون كالموسيقى والعروض الراقصة والفنون البصرية وورش العمل والأنشطة الثقافية المختلف.

وقالت إن معرض «هي ملهمة» she's always inspiring يستعرض رحلة أرشيفية قصيرة في عمق التاريخ الثري لنساء رائدات في مجال الفنون بمصر على مدار القرن العشرين، ولا يوجد أي شك في أن الحضور استمتعو بالعروض الفنية التي قدمتها المرأة في مصر ليس فقط خلال القرن الماضي، بل عبر التاريخ المسجل.

وتهدف نيفين قناوي من إقامة هذا الحدث في المقام الأول للعمل على توفير ساحة للفنانات من جميع أنحاء العالم لعرض الفنون الخاصة بهم وتبادل الخبرات وكذلك لإلهام الأخريات وتشجعهم للعمل في المجال الثقافي بشكل عام وفي مجال الفنون بشكل خاص، وكذلك نشر الوعي وخلق بيئة مناسبة من أجل الترويج للفن والثقافة بشكل عام.

بالإضافة إلى خلق مساحة للفنانات لمشاركة قصصهم عبر الفنون، ونشر المعرفة وتعزيز المفهوم العام عن النساء اللواتي يسعين لجعل الفن وظيفتهم، مع الترويج لأعمال الفنانات ومشاريع الفنون النسوية وتوفير فرصة للفنانات للتعاون الدولي فيما بينهم في المستقبل ومقابلة بعضهم البعض والترويج لأعمالهن والتعبير عن أنفسهن.

وتضم الاحتفالية مشاركة عدد كبير من الفرق والفنانات حيث يشارك من مصر الفنانات نسمة محجوب، إيمي سلطان، مريم ناعوم، نوران أبوطالب وفرقة عازفات الهارب المصريات وفرقة فبريكا بقيادة نيفين علوبه ومريم صالح وعازفة البيانو هبه سليمان وفريق نبض لعازفة الإيقاع صابرين الحسامي وفرقة هواه رقص الفلكلور من خريجي الجامعة الأمريكية.

كما يشارك من الخارج الفنانة انجيلكا رشيمونت من فرنسا وبدعم من المركز الثقافي الفرنسي بعرض هيب هوب وجاسمينا هوجونيت من سويسرا وبدعم من المؤسسة الثقافية السويسرية بالقاهرة بعرض رباعي رقص معاصر وسوزان ترافسوس من البرتغال وبدعم من سفارة البرتغال وبانة من فلسطين بعروض موسيقية.

وتضم الاحتفالية عروض موسيقية وعروض راقصة ورش عمل موسيقية وورش عمل رقص معاصر وهيب هوب وأيضاً مسابقة موسيقية للفنانات الناشئات مع تقديم منصات متنوعة ومتعددة للفنانات تضمن عرض إبداعاتهم الفنية التي تستهدف النساء.