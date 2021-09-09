وزير الخارجية يلتقي نظيره الموريتاني ويستعرضان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

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ناقشا آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وذلك على هامش أعمال الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين في كافة مجالات التعاون المشترك، ومناقشة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان