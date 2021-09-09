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أكد مستشار الرئيس التونسي وليد الحجام أن الإعلان عن رئيس الحكومة سيكون في أقرب وقت ممكن، واعتبر أن عدم الإعلان حتى الآن ليس تأخيرا بل هو محض تريث.

وقال الحجام إن المسار الذي يجري العمل عليه حاليا هو أولا العمل على أن يكون هناك رئيس حكومة تونسية في أقرب وقت ممكن، وحكومة مقتدرة قادرة على أن تلبي تطلعات الشعب، وأشار إلى أن «التمحيص في شخصية رئيس الحكومة القادم متواصل».

وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن العمل متواصل على خطة متكاملة، وسيتم الإفصاح عنها في التوقيت المناسب، وأن تلك الخطة بصدد الإنجاز الآن، وأنها في «الأمتار الأخيرة من الإعلان عنها»

ولم يوافق الحجام على أن الرئيس قيس سعيد تأخر في الإعلان عن شخصية رئيس الحكومة القادم، قائلا إن «ما يعتبره كثيرون تأخيرا، نعتبره تريثا وتروٍ في اختيار الطريق الأسلم لتونس» وأضاف إن «ما جرى ليس تأخيرا بل هو»تريث في اختيار الشخصية الوطنية التي بمقدورها أن تكون على رأس الحكومة في تونس جديدة«، وقال إن العملية تطلبت بعض الوقت ومسارا متعدد الأبعاد بسبب كم المشاكل التي تواجهها تونس على كل المستويات».