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خبير استثمار: أمازون تحقق مبيعات تقدر بــ 5 مليارات دولار في يوم «العروض» السنوي

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خبير استثمار: أمازون تحقق مبيعات تقدر بــ 5 مليارات دولار في يوم «العروض» السنوي خبير استثمار: أمازون تحقق مبيعات تقدر بــ 5 مليارات دولار في يوم «العروض» السنوي

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قال الدكتور خالد اسماعيل، خبير الاستثمار في مشروعات ريادة الأعمال، أن أمازون تستحوذ على 50% من حجم التجارة الالكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية، فضلًا عن أنها تستحوذ على نسبة كبيرة من الحوسبة الحسابية، وتمتلك أكبر سيرفرس في العالم، قائلًا: إن بيزنس الحوسبة الالكترونية الأهم في أمازون وليس التجارة الالكترونية.

واضاف الدكتور خالد اسماعيل، خلال حواره مع الاعلامي، ابراهيم عيسى، ببرنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن شركة أمازون تطرح 350 مليون سلعة سنويًا عبر منصتها، اختارت منها 12 مليون سلعة لانتاجها لحسابها بعد دراسة اجرتها على السلع الأكثر مبيعًا.

وأكد أن الطموح داخل شركة أمازون لا نهائي، قائلًا: أن الشخص الذي يجلس على عرشها مجنون سيطرة، وأمازون تنفذ يوم في أيام السنة «عروض» للبيع عبر المنصة، مؤكدا أنها تبيع بــ5 مليارات دولار في هذا اليوم، بما يعادل 100 مليار جنيه مصري مبيعات في يوم واحد.

المصرى اليوم

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