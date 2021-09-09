الفتوى والتشريع: مبالغ توريد الأغذية لجامعة جنوب الوادي غير خاضعة للضرائب

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إنتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى: عدم خضوع المبالغ المصروفة من جامعة جنوب الوادي إلى الوحدة الإنتاجية مصر العليا للتصنيع واستصلاح الأراضي التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بموجب عقد توريد الأغذية خلال العام الدراسي 2019/2020، لضريبة الدمغة النسبية المقررة بالمادة (80) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 1980 .

قالت الفتوي أن مصر العليا للتصنيع الزراعي واستصلاح الأراضي، بحسبانها وحدة إنتاجية تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، قد أبرمت عقد توريد أغذية لطلاب جامعة جنوب الوادي خلال العام الدراسي 2019/2020، نظير مبلغ إجمالي (9930510،52) جنيهات، تلتزم الجامعة بصرفه لها، فإن هذا المقابل وإن كان من قبيل الأموال المملوكة لجهة حكومية (جامعة جنوب الوادي)، ويصرف منها، في مفهوم المادة (80) من قانون ضريبة الدمغة، فإنه مصروف إلى مصر العليا المشار إليها بوصفها جزءًا من الكيان القانوني لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الذي يرد إليه كافة ما لها من حقوق وما عليها من التزامات .

وعلى ذلك فهذه المبالغ تُعد مقابلا لتصرف تعاقدي مُبرم بين جهتين حكوميتين في مفهوم المادة (14) من قانون ضريبة الدمغة، بحسبان أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية هيئة عامة في مفهوم أحكامها، وتغدو هذه المبالغ غير خاضعة لضريبة الدمغة النسبية المقررة بالمادة (80) من القانون، نزولا على

ما نصت عليه المادة (12) منه من عدم سريان هذه الضريبة على تعاملات الجهات الحكومية بعضها وبعض.

ولا يغير من ذلك ما تمسكت به وزارة المالية، بأن مصر العليا للتصنيع الزراعي واستصلاح الأراضي المشار إليها شركة لها وجود اعتباري مستقل عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومن ثم تخضع المبالغ المصروفة لها لضريبة الدمغة، فهذا المذهب مردود عليه بأن الثابت من الأوراق أنها أُنشئت، كوحدة إنتاجية تابعة لهذا الجهاز، ويُطبق عليها نظام الوحدات الإنتاجية المستوى (أ)، ويتحمل الجهاز بموجب هذا الأمر تكاليف الإنشاء من مرتبات وأجور ومصروفات إعاشة ومكافآت .