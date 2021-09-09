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مسيرته مشرفة وملهمة للآخرين.. «السعيد» ينعي شهبندر التجار محمود العربي

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مسيرته مشرفة وملهمة للآخرين.. «السعيد» ينعي شهبندر التجار محمود العربي مسيرته مشرفة وملهمة للآخرين.. «السعيد» ينعي شهبندر التجار محمود العربي

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نعى الدكتور جمال السعيد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، رئيس جامعة بنها السابق، رجل الصناعة الحاج محمود العربي الشهير بشهبندر التجار، الذي وافته المنية مساء الخميس.

وقال «السعيد»، عبر صفحته الشخصية بالفيس بوك: ببالغ الحزن والآسى انعي وفاة الحاج محمود العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي ورجل الصناعة الوطنية والذي وافته المنيه اليوم عن عمر ناهز 89 عام، بعد رحلة عطاء طويلة ومشرفة قدم خلالها الكثير للصناعة المصرية وللاقتصاد الوطني.

وإنني أؤكد أن مسيرته المشرفة، وأعماله الإنسانية والخيرية الكبرى في كافة أنحاء الجمهورية، ستظل قادرة على رسم الطريق لآخرين لكي يتعلمون ويستلهمون ويسترشدون من مآثره وأعماله.

داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله، ومحبيه الصبر والسلوان.

وأعلنت أسرة الراحل وفاته مساء الخميس، على أن يتم تشييع جثمانه من مسقط رأسه بقرية أبورقبة بمحافظة المنوفية غدا عقب صلاة الجمعة.

المصرى اليوم

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