خبير يطالب بإلغاء عمولات السداد الإلكتروني 2٪ عند دفع أي فواتير أونلاين

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قال صلاح السكري، الخبير الدولي في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، إن بعض الجهات الموجودة في الدولة في شركة الكهرباء المصرية ألزمت بعمولات خلال السداد الالكترونى ٢٪ عند دفع أي فواتير أونلاين، وهذا لا يعقل ولا يصح في الدولة المصرية.

وأضاف «السكري» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبدالباقي عزوز، في برنامج «توك شو العرب»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة يحاولون القضاء على الفساد وجعل الدولة المصرية دولة إلكترونية، مشيرا إلى أنه عند الدخول للفحص المرورى للدفع القيمة المستحقة على الفحص، فلا بد من وجود تزايد في ماكينات الدفع الإلكتروني وما أكثرها ويوفرها البنك المركزي في ربوع الدولة المصرية بمحافظاتها.

وتابع: «لا يجوز عند الدفع الإلكتروني للقيمات المستحقة للدولة الدفع بزيادة 2% عمولات السداد الالكترونى عند دفع أي فواتير أونلاين» ولا بد من مراعاة هذه الزيادة غير المستحقة على المواطنين، مشيرا إلى أنه عند الدفع لمصروفات المدارس يتم دفع رسوم 8% زيادة على المستحق على الكارت مناشدا بإلغاء العمولات الزائدة على كارت الدفع الإلكتروني للقضاء على البيوقراطية والفساد.