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وفي موقف بطولي.. شجاعة ممرض تنقذ امرأة تعرضت لهبوط حاد بالضغط على متن طائرة

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بالفيديو وفي موقف بطولي.. شجاعة ممرض تنقذ امرأة تعرضت لهبوط حاد بالضغط على متن طائرة

في موقف بطولي أنقذت شجاعة ممرض امرأة بعد تعرضها لهبوط حاد في الضغط على متن طائرة.

وكشف الممرض "بدر بن عناد" تفاصيل الحادثة ‏‫قائلاً لنشرة النهار لقناة : “ في رحلة القريات الرياض الاثنين صباحاً بعد الاقلاع بحوالي 50 دقيقة، لاحظت إحدى الركاب يتجه بسرعة تجاه غرفة المضيفين، وحينها توقعت الحالة، وبادرت بالتدخل دون أن تطلب مني المساعدة".

وأردف: "حينها وجدت مسنة في وضع صحي سيئ جداً إذ كانت تخرج منها سوائل من أنفها وفمها وتوقعت إصابتها إما بهبوط في الضغط أو السكر، وفوراً قمت بإجراء الإسعافات الاولية وكنت أتحدث باستمرار حتى لا تفقد وعيها، وحينما تبين لي حدوث هبوط بالضغط؛ طلبت من المضيفين ملحاً وماء، وبالتدريج قمت بإعطائها حتى بدأت تستعيد وعيها وتتحسن صحتها خلال نصف ساعة ولله الحمد".

ولفت إلى أنه رد على أحد المضيفين بعدم الحاجة إلى إجراء هبوط اضطراري لاستقرار حالة المسنة، مقدماً في هذا الصدد شكره وتقديره لطاقم الضيافة بالطائرة على سرعة وحسن تجاوبهم أثناء التدخل الإسعافي للمريضة.

وشدد في ختام حديثه على أهمية وجود جميع أدوات وأجهزة الإسعافات الأولية على متن الرحلات وتدريب المضيفين عليها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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