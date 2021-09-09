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عابد عناني: «التمثيل مهنة مش بتأكل عيش»

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عابد عناني: «التمثيل مهنة مش بتأكل عيش» عابد عناني: «التمثيل مهنة مش بتأكل عيش»

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قال الفنان عابد عناني إنه أخذ نصيحة من الفنان نور الشريف، والفنان خالد الصاوي، والكثير من النجوم بأن مهنة التمثيل غير كافية لفتح البيوت، معقبة: «دي شغلانة مش بتأكل عيش، وكنت عايز أشتغل مدرس مسرح في بلد تانية».

وتابع «عناني»، خلال حواره مع الإعلاميات هاجر الشرنوبي، وياسمين فهمي، وشيماء السباعي، ببرنامج «3 ستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أنه عرض عليه الكثير من الأعمال قبل «الاختيار»، ولكنه رفض هذه الأعمال بسبب تجهيزه للسفر، وترك مهنة التمثيل، ولكن هذا الدور جعله يعيد الفكر، ويبتعد عن السفر.

ولفت إلى أنه عمل مع العديد من المخرجين الكبار، وتعلم منهم الكثير، معقبًا: «أنا بحب أتفاعل مع المخرجين وأتعلم منهم، لكن هناك بعض التجارب أرفضها، لأنها لن تضيف لي من الناحية الفنية أو المادية».

المصرى اليوم

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