تدريبات قوية فى الأهلى إستعدادا للسوبر المحلى

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أجرى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية للاعبين في مران اليوم المسائي استعدادًا للمرحلة المقبلة.

وقام موسيماني بالحديث مع اللاعبين أثناء المران حول بعض الأمور الفنية، مع منحهم تعليمات مختلفة خلال التقسيمة التي جاءت بطول الملعب، وشهدت التركيز على تنفيذ بعض الجمل الخططية والتكتيكية.

وكان الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، قد قرر أمس منح راحة إضافية لمجموعة اللاعبين الدوليين بالفريق تستمر حتى يوم السبت المقبل، بعد مشاركتهم في معسكر المنتخب الوطني الأول خلال الفترة الماضية.

وتضم قائمة لاعبي الأهلي المشاركين مع المنتخب الوطني كلا من محمد الشناوي وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي وأفشة وحسين الشحات ومحمد شريف وصلاح محسن.

وبدأ الأهلي استعداداته أمس للقاء السوبر المحلي لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السابعة مساء.

كما يستعد الأهلي لخوض المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021، حيث يواجه الأهلي نظيره فريق إنبي يوم 25 سبتمبر الجاري في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

يذكر أن النادي الأهلي تلقى أمس الأربعاء خطابًا رسميًّا من اتحاد الكرة المصري بمواعيد المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021.

وحدد اتحاد الكرة يوم 25 سبتمبر الجاري موعدًا لمواجهة الأهلي أمام إنبي في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

وفي حالة فوز الأهلي على إنبي في دور الـ16 سيواجه الفائز من سموحة وبيراميدز في دور الـ8 يوم 29 من الشهر الجاري، في المباراة المقرر إقامتها على استاد السويس الجديد.

وإذا تخطى الأهلي دور الـ8 سيكون على موعد مع مباراة الدور قبل النهائي يوم 3 أكتوبر المقبل أمام بتروجت.

وأكد خطاب اتحاد الكرة إقامة المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر يوم 19 أكتوبر المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.