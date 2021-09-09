معهد بروكينجز: بن لادن خطط لضرب تل أبيب بعد «هجمات سبتمبر»

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أفاد بتقرير معهد«بروكينجز» للدراسات السياسية والاقتصادية في واشنطن بأن زعيم تنظيم «القاعدة» السابق أسامة بن لادن خطط لشن هجمات متزامنة على تل أبيب بهدف قتل مئات الإسرائيليين بفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.

وبحسب التقرير رُفعت السرية عن المحاولة مؤخراً عن طريق استجواب أحد أعضاء تنظيم «القاعدة»، الذي قُبض عليه بعد «11 سبتمبر»، وهو على زين العابدين محمد حسين، الذي يُفترض أنه اعترف برؤى جديدة ومثيرة حول خطط أسامة بن لادن لهجوم مماثل لـ«هجمات سبتمبر»؛ إذ كان بن لادن يخطط لهجوم كبير في إسرائيل، وهي خطوة تتفق مع «هوسه» بالصراع العربي- الإسرائيلي ودعم الولايات المتحدة لإسرائيل، بحسب «المعهد»، وأُحبط الهجوم في اللحظة الأخيرة.

وحسبما أوردته «وكالة أنباء الشرق الأوسط»، أُلقي القبض على حسين؛ المعروف أيضاً باسم «أبوزبيدة» بباكستان، في مارس2002؛ إذ يُزعم أنه شارك في إعداد سفر ووثائق العديد من نشطاء تنظيم «القاعدة»، وكان لديه كثير من المعلومات حول تخطيط التنظيم

وكتب المحقق مع أبوزبيدة وعميل «مكتب التحقيقات الفيدرالي» على صوفان، وهو أميركي من أصل لبناني ويتحدث العربية بطلاقة، عن الاستجواب في كتابه «الرايات السوداء»، وكيف أخرج التعذيب الحرب على الإرهاب عن مسارها بعد «11 سبتمبر»، وأيضاً وصف صوفان في كتابه أن أبوزبيدة ربما كان تحت الانطباع الخاطئ بأن صوفان كان من يعمل مع الموساد بسبب إجادته اللغة العربية، ولكن جرى إخفاء اسم البلد المستهدف من خطة الهجوم بناء على طلب عملية مراجعة ما قبل النشر للأمن القومي الأميركي.

ولكن كُشف عن تفاصيل ما تسمى «مؤامرة تل أبيب» بعد صدور أمر من المحكمة مؤخراً في نيويورك، وتحدث صوفان عنها مؤخراً إلى إحدى الصحف الإسرائيلية.