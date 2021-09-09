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ليتوانيا تطرد مهاجرين أفغانا رغم مطالبة محكمة أوروبية بدخولهم

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ليتوانيا تطرد مهاجرين أفغانا رغم مطالبة محكمة أوروبية بدخولهم ليتوانيا تطرد مهاجرين أفغانا رغم مطالبة محكمة أوروبية بدخولهم

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أعادت ليتوانيا اليوم الخميس خمسة مهاجرين من الأفغان إلى البيضاء بعد قليل من عبورهم الحدود على الرغم من مناداة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في وقت سابق بضرورة السماح لهم بالبقاء.

وقال محامي المهاجرين إنهم حاولوا دخول ليتوانيا ما لا يقل عن عشر مرات منذ 29 أغسطس آب لكن دون جدوى.

وذكر حرس الحدود الليتواني أن الخمسة اعتُقلوا وأُعيدوا إلى روسيا البيضاء قبل ظهر اليوم بعد عبورهم الحدود مباشرة.

وقال في بيان "نعتزم عدم السماح للمهاجرين غير الشرعيين بدخول الأراضي الليتوانية".

ودخل أكثر من 4100 مهاجر من الشرق الأوسط وجنوب آسيا ليتوانيا هذا العام، واتهم الاتحاد الأوروبي رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو بإرسالهم إلى حدود بلاده مع دول الاتحاد الأوروبي ردا على العقوبات التي يفرضها التكتل على حكومة مينسك.

وتعيد ليتوانيا المهاجرين منذ مطلع أغسطس آب ولم تسمح سوى لبضع عشرات بالدخول.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قالت أمس الأربعاء إن المهاجرين الأفغان كانوا معرضين للخطر في أعقاب استيلاء حركة طالبان على السلطة في كابول يوم 15 أغسطس ويلتمسون الحماية الدولية.

وأضافت "يتعين عدم إعادة طالبي اللجوء إلى روسيا البيضاء، شريطة أن يكونوا بالفعل في الأراضي الليتوانية" قبل 29 سبتمبر أيلول انتظارا لمزيد من الإجراءات.

المصرى اليوم

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