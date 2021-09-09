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أكثر من 24 ألف جرعة أُعطيت ضد كورونا الأربعاء

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أكثر من 24 ألف جرعة أُعطيت ضد كورونا الأربعاء أكثر من 24 ألف جرعة أُعطيت ضد كورونا الأربعاء

جى بي سي نيوز  :- بلغ عدد المسجلين على منصة تلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة لتنظيم البرنامج الوطني للتطعيم 4005669 مسجلا بزيادة قدرها 7928 مسجلاً عن يوم الثلاثاء.

ووفق بيانات الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر الأربعاء، فقد بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى من المطعوم 3543990 بزيادة مقدارها 9507 جرعات.

كذلك بين الموجز أن عدد متلقي الجرعة الثانية من اللقاح بلغ 3050050  بزيادة مقدارها 15081 جرعة.

وبلغ عدد الجرعات المقدمة للأشخاص خلال اليوم الماضي 24588 جرعة، فيما بلغ إجماليها منذ بدء البرنامج 6594040 جرعات أعطيت لمواجهة .

جي بي سي نيوز

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