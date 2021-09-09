«زي النهارده» فى 9 سبتمبر 1952. .. استقالة عبدالرحمن عزام من أمانة جامعة الدول العربية

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اسمه كاملاً عبدالرحمن حسن عزام، وهو مولود في 8 مارس 1893 بمحافظة الجيزة، وتوفى في 2 يونيو 1976 وهو ابن عم عبدالوهاب عزام، ويطلقون عليه اسم«جيفارا العرب»لمشاركته في الكثير من الحروب، ومنها مثلاً حرب ضد الصرب كان فيها بين صفوف الجيش العثمانى،كما شارك في حرب ضد الإنجليز مع أحمد الشريف السنوسى،كما حارب ضد ايطاليا واحتل مع محمد صالح حرب والسيد أحمد الشريف الواحات المصرية وساهم في تأسيس أول جمهورية في العالم العربى وهى الجمهورية الطرابلسية.

ويذكرأن «عزام» درس الطب في مصر وبعد الحروب التي شارك فيها صار وزيراً للخارجية المصرية، وكان «عزام» بعد عودته إلى مصر بعام واحد قد انتخب في مجلس النواب المصرى. وفى 1936 عينه الملك فاروق الأول وزيراً مفوضاً وممثلاً فوق العادة للمملكة المصرية، وفى 1939 أصبح وزير أوقاف في وزارة على ماهر باشا في الفترة من 18 أغسطس 1939 إلى 27 يونيو 1940 وشارك «عزام» في الوفد المصرى لمؤتمر فلسطين في لندن سنة 1939وكان في وزارة أحمد ماهر باشا في الفترة من 15 يناير 1945 إلى 24 فبراير 1945، وفى وزارة محمود فهمى النقراشى من 24 فبراير 1945 إلى 15 فبراير 1946،وكان أحد أعضاء وفد مصر لوضع ميثاق جامعة الدول العربية،وفى 22 مارس 1945 اختير ليكون أول أمين عام لجامعة الدول العربية في قمة أنشاص، إلى أن استقال من منصبه كأمين عام للجامعة «زي النهارده»فى 9 سبتمبر 1952.