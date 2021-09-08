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رئيس جامعة القناه يعلن خطة قوافل الإصلاح البيئى للفصل الدراسي الأول (تفاصيل)

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رئيس جامعة القناه يعلن خطة قوافل الإصلاح البيئى للفصل الدراسي الأول (تفاصيل) رئيس جامعة القناه يعلن خطة قوافل الإصلاح البيئى للفصل الدراسي الأول (تفاصيل)

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أعلن الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، الأربعاء، تنفيذ خطة قوافل الإصلاح البيئى للفصل الدراسى الأول للعام الجامعى ٢٠٢١-٢٠٢٢ ينفذها قطاع شؤون خدمه المجتمع وتنمية البيئة وذلك ضمن المبادره الرئاسية(حياه كريمه ) خلال الفترة من ١٣ سبتمبر وحتى ٢٧ ديسمبر.

وقال «زكي» في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن هذه القوافل تجوب إقليم القناة وسيناء لتقديم خدماتها سواء بإجراء الكشف أو تقديم الأدوية والعلاج بالمجان داخل القرى الأكثر احتياجاً وتتضمن الطب البشرى وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والإرشاد الزراعى، حيث تنطلق أولى قوافل الإصحاح البيئي يوم الاثنين الموافق ١٣ سبتمبر الجارى داخل محافظه الإسماعيليه بمركز ومدينة فايد، ويوم الاثنين الموافق ٢٧ سبتمبر بمحافظه السويس (حى الجناين )،ويوم الاثنين الموافق ١١ أكتوبر بمحافظه الإسماعيليه (مركز ومدينه ابو صوير).

وتتوجه القوافل لمحافظة جنوب سيناء (مدينة سانت كاترين) يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ أكتوبر وتستمر حتى الخميس، ومحافظه الإسماعيليه(مركز ومدينه التل الكبير )يوم الاثنين الموافق ١٥ نوفمبر ،وبمحافظه السويس (حى فيصل) يوم الاثنين الموافق ٢٩ نوفمبر

ويختتم البرنامج خلال شهر ديسمبر بقافله داخل محافظه الإسماعيلية (مركز ومدينة القنطرة غرب )يوم الاثنين الموافق ١٣ ديسمبر وأخرى يوم ٢٧ ديسمبر بمحافظه جنوب سيناء (مدينه رأس سدر ).

المصرى اليوم

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