إسعاد يونس: «بتقطّع على غربة ابني في لندن.. وأحفادي خواجات مبشوفهمش»

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حلت الفنانة إسعاد يونس ضيفة على أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج «سهرانين»، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، الأربعاء، لتكشف العديد من التفاصيل عن حياتها الشخصية والفنية.

وقالت «يونس» خلال اللقاء إن أولادها «نورهان وعمر» بعيدان عن المجال الفني، رغم حبهما الشديد للأعمال الفنية، ومتابعتهما الدقيقة لكل ما يُعرض، موضحة أن «نورهان درست التسويق، بينما عمر درس البيزنس في لندن، ويعيش هناك منذ دراسته الجامعية وحتى الآن، بل تزوج واستقر هناك تمامًا».

تابعت: «عمر درس الجامعة في لندن واشتغل وعايش حياته هناك من ساعتها، أنا بتقطّع على غربته وحياته هناك بس مصلحته أهم، أحفادي من ابني هيموتوني عشان عاوزه اشوفهم دايما.. كورونا جت طبعا قضت علينا كنا، لأن كنا كل شوية جايين رايحين نسافر عشان نشوف بعض».

وأشارت إسعاد إلى أن أحفادها من ابنها يعيشون في الخارج وتشتاق إليهم دوما، قائلة: «ولاد ابني دول خواجات بقى عايشين في لندن مبشوفهمش»، بينما حفيدتها «هانيا» البالغة من العمر 6 سنوات، لديها ميول فنية عديدة، مضيفة: «هانيا دي بنت بنتي، بتغني وترقص.. وصاحية أوي، هي اللي شبهي شوية».

وعن نشأتها التي سهلت عليها أجواء الوسط الفني، قالت الفنانة القديرة إسعاد يونس إن والدها كان يعمل طيارا حربيا، وفي الوقت ذاته يكتب في «روزاليوسف»، مضيفة: «لذلك بيتنا على طول كنت ألاقي فيه صلاح جاهين ومفيد فوزي وأحمد بهاء الدين، شوية وبقيت أشوف محمد علواني وآمال فهمي وطاهر أبوزيد، وعند خالتي اللي كانت مطربة تقيلة وقتها شوفت في بيتها بيرم التونسي وأحمد رامي وملحنين زمان رؤوف أسعد وغيره، النشأة كلها طلعتني كده، غير إن أمي غنّت شوية برضو بس مكملتش لأن اتجوزت صغيرة».

وأضافت: «بعدين أبويا لما اشترك في قطار الرحمة وقت ثورة 52 كنت بلاقي في بيتنا صلاح ذو الفقار وماجدة الصباحي وبرلنتي عبدالحميد وغيرهم كتير.. ربنا ظبط حياتي إن أنا ابقى في المناخ الفني ده أنا وإخواتي من وإحنا صغيرين».