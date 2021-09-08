حملة موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية بكفر الشيخ

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شن ضباط إدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ، بالتنسيق مع ضباط مباحث مراكز وأقسام الشرطة بالمحافظة، الأربعاء، حملة موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.

واستهدفت الحملة التي شنت تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، ضبط كل صور البلطجة والخروج عن القانون، وملاحقة وضبط المحكوم عليهم، ومتعددي الأحكام الهاربين من محل إقامتهم في دائرتي قسم أول كفر الشيخ وقسم ومركز شرطة بيلا.

وأسفرت جهود الحملة التي قادها المقدم طارق سكران، رئيس مباحث مركز بيلا، والرائد ضياء راشد، رئيس مباحث قسم بيلا، والرائد أحمد الحجار، رئيس مباحث قسم أول كفر الشيخ، ومعاونيهم، بإشراف العميد ياسر عبد الرحيم، رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، والعميد هيثم عبد المقصود، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، عن تنفيذ 1120 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وتضمنت الأحكام 4 أحكام جنائية حيث جري ضبط كل من «ع.م.أ»، 33 سنة، عاطل، ومقيم ميت علوان التابعة لدائرة قسم أول كفر الشيخ، المحكوم عليه في القضية رقم 2083 لسنة 2019 جنايات قسم ثانٍ كفر الشيخ، «سرقة» كلي رقم 1005 لسنة 2019 حصر رقم 214 لسنة 2020، بالسجن 3 سنوات، و«ج.ع.م.ش»، 42 سنة، عاطل، ومقيم حي سخا دائرة قسم أول كفر الشيخ، المحكوم عليه في القضية رقم 12188 لسنة 2017 جنايات مركز كفر الشيخ، «شروع في قتل» كلي رقم 1779 لسنة 2017 حصر رقم 1048 لسنة 2019، بالسجن 3 سنوات، وضبط «ح.م.ا.ح»، 27 سنة، عاطل، ومقيم قرية دقميرة التابعة لدائرة مركز كفر الشيخ، وآخر القنطرة دائرة قسم ثانٍ كفر الشيخ، المحكوم عليه في القضية رقم 4565 لسنة 2016 جنايات قسم ثانٍ كفر الشيخ، «مخدرات» كلي رقم 2380 لسنة 2016 حصر رقم 1004 لسنة 2017، بالسجن 3 سنوات، و«م.ع.م.م»، 41 سنة، سائق، ومقيم قرية الجرايدة التابعة لدائرة مركز بيلا، المحكوم عليه في القضية رقم 753 لسنة 2021 جنايات قسم أول كفر الشيخ، «مخدرات» كلي رقم 697 لسنة 2021 غيابي بالسجن 3 سنوات.

كما شملت الأحكام 867 حكم حبس جزئي، و213 حكم حبس مستأنف، و46 حكم غرامات جزئية ومستأنفة، و364 محكوم عليهم، و67 ألفا و400 جنيها مبالغ متحصلة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات وتكثيف الجهود.