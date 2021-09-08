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عبد الحفيظ يرد على شيكابالا برسالة نارية عقب تشكيكه في ألقاب الأهلي بالدوري ()

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عبد الحفيظ يرد على شيكابالا برسالة نارية عقب تشكيكه في ألقاب الأهلي بالدوري (فيديو) عبد الحفيظ يرد على شيكابالا برسالة نارية عقب تشكيكه في ألقاب الأهلي بالدوري ()

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سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، رد على تصريحات شيكابالا، نجم نادي وقائد الفريق الأبيض، حيث قال خلال حواره مع عمرو أديب، إن المارد الأحمر يعلم كيف فاز بألقاب للدوري المصري.

وقال عبدالحفيظ: «الأهلي في السنوات الـ10 الأخيرة لم يخسر أمام الزمالك في الدوري سوى مرتين، وليس مقبولاً أن يحاول البعض حرمان الأهلي من تاريخه».

وأتم: «البعض عندما لا يستطيع تحقيق الفوز يشكك فيه، والأهلي حقق 6 انتصارات في 9 مباريات ضد الزمالك منذ عام 2005 في دوري أبطال أفريقيا، وكل المباريات التي احتاج فيها الأهلي الانتصارات ضد الزمالك حدث ذلك».

وجه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، رسالة نارية إلى لاعبي بيراميدز، رمضان صبحي، وعبدالله السعيد، خاصة في ظل احتمال عودتهما مرة أخرى للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة. وقال عبدالحفيظ خلال تصريحاته المتلفزة مساء اليوم، رمضان صبحي وعبدالله السعيد لن يعودا مرة أخرى إلى النادي الأهلي.

سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي سخر بشكل غير مباشر من خالد الغندور، أحد الإعلاميين بقناة نادي الزمالك، وباتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، وذلك عقب تصريحهما الشهير، بأن بطولة الدوري أهم من أفريقيا.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصى على فيس بوك منذ فترة: الدوري المصري أقوى 200 مرة من دوري أبطال أفريقيا وليس أهم والسبب معروف نحن نلعب مع فرق ودوريات ضعيفة في أفريقيا لا تمتلك لاعبين دوليين في المنتخبات إلا مثل وتونس وحتى المغرب والجزائر كل لاعبيهم محترفون في أوروبا.

وقال عبدالحفيظ خلال تصريحاته المتلفزة مساء اليوم، «مستعجب جدا من المروجين، بأن بطولة الدوري أهم من 200 أفريقيا».

المصرى اليوم

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