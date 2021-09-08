تصفيات مونديال قطر: إيطاليا تحطم رقمًا قياسيًا وديباي يخطف الأضواء

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اختتمت مساء اليوم مباريات الجولة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وخدمت النتائج في هذه المرحلة جميع المنتخبات الكبرى، مع عودة منتخبي فرنسا وإيطاليا لطريق الإنتصارات بعد سقوطهما في فخ التعادل خلال الجولتين الماضيتين.

منتخب البرتغال استقر على قمة المجموعة الأولى بعد فوزه خارج قواعده على أذربيجان بنتيجة 3-0، وفشل منتخب صربيا في مزاحمة المتصدر على قمة الترتيب مع تعادلهم مع منتخب أيرلندا بنتيجة 1-1 ليتراجعوا للمركز الثاني برصيد 11 نقطة.

منتخب إسبانيا حافظ على تواجده في قمة المجموعة الثانية بعد الفوز خارج قواعده على منتخب كوسوفو بنتيجة 2-0 في مباراة شهدت تألق الجناح المهاجم، فران توريس، الذي سجل سادس أهدافه مع المنتخب الإسباني خلال عام 2021، ليصبح أول لاعب من منتخب لاروخا يسجل هذا العدد من الأهداف أو أكثر خلال عام ميلادي واحد منذ دافيد سيلفا في عام 2017 (7).

وفي المجموعة الثالثة، استمر المنتخب الإيطالي في الصدارة برصيد 14 نقطة بعد تحقيقه فوزًا كبيرًا على منتخب ليتوانيا بنتيجة 5-0. وتمكن الأزوري من تحطيم الرقم القياسي لسلسلة اللا هزيمة مع وصوله للمباراة رقم 37 على التوالي دون هزيمة، ليتخطى رقم منتخب البرازيل في أطول سلسلة لا هزيمة لمنتخب (حققه منتخب السيليساو خلال الفترة بين 1993 و1996، 36 مباراة متتالية).

واستعاد المنتخب الفرنسي طريق الإنتصارات بعد أن هزم المنتخب الفنلندي بنتيجة 2-0 بفضل هدفين من أنطوان جريزمان الذي أصبح ثالث أفضل هداف في تاريخ منتخب فرنسا برصيد 41 هدفًا، مناصفة مع ميشيل بلاتيني وخلف تييري هنري (51) وأولفييه جيرو (46).

منتخب فرنسا أستمر في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، وبفارق 7 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه (أوكرانيا).

وحافظ المنتخب البلجيكي على نتائجه الإيجابية وحقق الفوز بنتيجة 1-0 خارج قواعده على منتخب بيلاروسيا بفضل هدف من لاعب الوسط دينيس برات، ليستمر منتخب الشياطين الحمر في تصدر المجموعة الخامسة برصيد 16 نقطة وبفارق 9 نقاط كاملة عن أقرب الملاحقين (جمهورية التشيك).

وقبض المنتخب الهولندي على صدارة المجموعة السابعة بعد فوز ساحق على المنتخب التركي بنتيجة 6-1 في مباراة شهدت تألق ممفيس ديباي الذي سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» وصنع هدف، ليلعب دور البطولة في فوز منتخب بلاده الكاسح.

وأرتقى المنتخب الهولندي لصدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، وتراجع المنتخب التركي للمركز الثالث مع تجمد رصيده عند 11 نقطة.

وأصبح ممفيس ديباي هو ثاني هولندي يسجل 12 هدفًا خلال عام ميلادي واحد مع منتخب بلاده، بعد أن حقق باتريك كلويفرت ذلك في عام 2000، ليصبح نجم برشلونة على بعد هدف واحد من صناعة رقم قياسي خاص على مستوى منتخب الطواحين.

وأستغل منتخب النرويج الموقف وصعد للمركز الثاني برصيد 13 نقطة بعد الفوز بنتيجة 5-1 على منتخب جبل طارق في مباراة شهدت تسجيل ماكينة التهديف النرويجية، إرلينج هالاند، لثلاث أهداف «هاتريك».

وفي المجموعة التاسعة، سقط المنتخب الإنجليزي في فخ التعادل خارج قواعده ضد المنتخب البولندي بنتيجة 1-1 في مباراة شهدت تقدم الضيوف بهدف عن طريق هاري كين، لكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل في الدقيقة 92 من زمن المباراة بواسطة داميان شيمانسكي، لتتوقف سلسلة انتصارات منتخب انجلترا الذي فاز بجميع مبارياته ال5 الأولى من التصفيات.

منتخب إنجلترا استمر في صدارة المجموعة برصيد 16 نقطة، في حين تراجع المنتخب البولندي للمركز الثالث برصيد 11 نقطة، مع استغلال المنتخب الألباني للوضع بفوزه الكبير على سان مارينو بنتيجة 5-0، ليرتقي إلى المركز الثاني برصيد 12 نقطة.

وحقق المنتخب الألماني فوزًا ساحقًا على منتخب أيسلندا بنتيجة 4-0، ليستقر في صدارة المجموعة العاشرة برصيد 15 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه (منتخب أرمينيا: 11 نقطة).