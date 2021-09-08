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كشف الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول بالنادي الأهلي، أنه من الوارد قيد لاعب جديد خلال الفترة المقبلة لكن الأقرب أن القيد تم إغلاقه.

وأكد عبدالحفيظ خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أنه أجرى خمس صفقات جديدة خلال الموسم الجاري، معربًا عن تفاؤله بمصطفى البدري.

ونفى مدير الكرة بالنادي الأهلي، شراء حسام حسن نكاية في الزمالك الذي نافس على الصفقة، مؤكدا أنه صفقة هامة للأهلي وليس الهدف منه الاستحواذ من ناد آخر: «في بعض الوقت تكون الصفقات جماهيرية».

ولفت إلى أن محمد الشناوي باقٍ في الأهلي هذا الموسم، موضحا أنه لم يرد إلى النادي خطابات لشراء حارس الأهلي: «الشناوي عنصر أساسي في فريق الأهلي».

وأشار إلى أن الجهاز الفني يعقد جلسة غدا لتحديد مصير عدد من اللاعبين أبرزهم مروان محسن خلال الفترة المقبلة.

وكشف أن حسين الشحات تلقى عرضًا من نادي الحزم السعودي وتم رفضه، مؤكدا أنه لاعب مميز.

وسخر عبدالحفيظ من شائعات حول حدوث «خناقة» مع محمود كهربا، قائلا: «شائعة مضحكة.. طلعوني إنه ضربني علشان ضرب غيري»، مؤكدا أن كهربا لديه إمكانيات هائلة لم يقدمها حتى الآن.

وأشار إلى أنه تم تغريم كهربا 200 ألف جنيه لرده غير اللائق على موسيماني، مشددا على أن علاقته مع اللاعبين جيدة: «احترمهم ولكن حق النادي قبلهم».

وعرج على واقعة تغريم صالح جمعة 500 ألف جنيه، قائلا إنه في اليوم التالي طالب جمعة باللعب معه، مما أثار استغراب لاعب النادي السابق.