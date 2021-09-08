أخبار عاجلة

محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء لأسرة «شهيد شمال سيناء» (صور) -
«الري»: تجاوزنا فيضان النيل ومستعدون لموسم الأمطار والسيول -
إيران تنفي مضايقة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسوء معاملتهم -
رئيس جامعة قناة السويس: افتتاح برنامج الترجمة التخصصية باللغة الإنجليزية -
«فاروس» توقع مذكرة تفاهم مع معهد نيوزيلندي لتبادل المعرفة والبحث العلمي -
جنرال أمريكي: مكالمات الجنرال ميلي مع الصين روتينية -
سعيد ينتقد من يدعون الخوف على دستور تونس -
بعد رسالة السيسي.. ماذا فعل المرشدون المصريون لقناة السويس قبل 65 عامًا؟ -
خبير اقتصادي: الثقة في استقرار الجنيه سبب زيادة تحويلات المصريين بالخارج -
الاتفاق: "الكويكبي" جاهز لمواجهة الهلال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

عبدالحفيظ يرد : هل يتعاقد الأهلي مع لاعب جديد؟.. ويكشف موقف مروان ..

Print
عبدالحفيظ يرد : هل يتعاقد الأهلي مع لاعب جديد؟.. ويكشف موقف مروان .. فيديو عبدالحفيظ يرد : هل يتعاقد الأهلي مع لاعب جديد؟.. ويكشف موقف مروان ..

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول بالنادي الأهلي، أنه من الوارد قيد لاعب جديد خلال الفترة المقبلة لكن الأقرب أن القيد تم إغلاقه.

وأكد عبدالحفيظ خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أنه أجرى خمس صفقات جديدة خلال الموسم الجاري، معربًا عن تفاؤله بمصطفى البدري.

ونفى مدير الكرة بالنادي الأهلي، شراء حسام حسن نكاية في الذي نافس على الصفقة، مؤكدا أنه صفقة هامة للأهلي وليس الهدف منه الاستحواذ من ناد آخر: «في بعض الوقت تكون الصفقات جماهيرية».

ولفت إلى أن محمد الشناوي باقٍ في الأهلي هذا الموسم، موضحا أنه لم يرد إلى النادي خطابات لشراء حارس الأهلي: «الشناوي عنصر أساسي في فريق الأهلي».

وأشار إلى أن الجهاز الفني يعقد جلسة غدا لتحديد مصير عدد من اللاعبين أبرزهم مروان محسن خلال الفترة المقبلة.

وكشف أن حسين الشحات تلقى عرضًا من نادي الحزم السعودي وتم رفضه، مؤكدا أنه لاعب مميز.

وسخر عبدالحفيظ من شائعات حول حدوث «خناقة» مع محمود كهربا، قائلا: «شائعة مضحكة.. طلعوني إنه ضربني علشان ضرب غيري»، مؤكدا أن كهربا لديه إمكانيات هائلة لم يقدمها حتى الآن.

وأشار إلى أنه تم تغريم كهربا 200 ألف جنيه لرده غير اللائق على موسيماني، مشددا على أن علاقته مع اللاعبين جيدة: «احترمهم ولكن حق النادي قبلهم».

وعرج على واقعة تغريم صالح جمعة 500 ألف جنيه، قائلا إنه في اليوم التالي طالب جمعة باللعب معه، مما أثار استغراب لاعب النادي السابق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طارق حامد يخرج عن صمته ويتهم لجنة الزمالك بعدم تقديره

طارق حامد يخرج عن صمته ويتهم لجنة الزمالك بعدم تقديره

لجنة الزمالك تتحرك لتمديد عقد مصطفى فتحي

لجنة الزمالك تتحرك لتمديد عقد مصطفى فتحي

اتجاه فى الزمالك لبيع بن شرقي حال فشل جلسة التجديد

اتجاه فى الزمالك لبيع بن شرقي حال فشل جلسة التجديد

مران الزمالك.. تقسيمة قوية وتألق فتحى وحامد وأوباما وعبد الشافي

مران الزمالك.. تقسيمة قوية وتألق فتحى وحامد وأوباما وعبد الشافي