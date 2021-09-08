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مزارع في قنا يقيد شقيقته بسلاسل حديدية 20 عاما بعد طلاقها: «خايف عليها»

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مزارع في قنا يقيد شقيقته بسلاسل حديدية 20 عاما بعد طلاقها: «خايف عليها» مزارع في قنا يقيد شقيقته بسلاسل حديدية 20 عاما بعد طلاقها: «خايف عليها»

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قيَّد مزارع من مركز الوقف بمحافظة قنا شقيقته المطلقة بسلاسل حديدية داخل منزله منذ أكثر من 20 عامًا، وعندما تم تداول قصة السيدة على «فيسبوك»، ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضده لتقييد حرية شقيقته.

وكشفت تحريات مباحث قنا أن المتهم يعمل مزارع، ومنذ أكثر من 20 عاما، قام بتقييد شقيقته بسلاسل حديدية بعد أن انفصلت عن زوجها الذي يعمل حاليا خارج البلاد.

وأضافت التحريات أن المجني عليها لديها ابنتين إحداهما متزوجة بمحافظة قنا والأخرى مقيمة مع والدها خارج البلاد، وأنها بعد انفصالها انتقلت للإقامة مع شقيقها في منزله المكون من طابق واحد يقع في دائرة مركز شرطة الوقف بمحافظة قنا.

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وبمواجهة المتهم بالتحريات، اعترف أنه يقوم بتقييد شقيقته خوفا عليها، مؤكدًا أنها تعاني من مرض نفسى بعد انفصالها عن زوجها، وقال إنها سبق وتم حجزها بمصحات علاجية أكثر من مرة في محافظتي أسيوط وسوهاج، وكان آخرها منذ 5 سنوات.

وأضاف المتهم أمام جهة التحقيق أنه يقوم بتقييد شقيقته بسلاسل حديدية رفيعة خشية من قيامها بإيذاء نفسها عندما تشتد عليها أعراض المرض.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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