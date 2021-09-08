النيابة تعاين عقار شبرا المنهار.. وجار البحث عن ضحايا آخرين بعد انتشال جثة

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انتقل فريق من النيابة العامة، مساء الأربعاء، إلى مكان حادث عقار شبرا المنهار بقسم أول شبرا الخيمة، بإشراف المستشار محمد حتة، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، لبدء التحقيق في الواقعة، وإجراء المعاينة التصويرية لموقع الحادث.

فيما تبين أن الجثة التي جري انتشالها من تحت الأنقاض هي لمحامي يدعى «علاء الدين.م.ع»، 63 عامًا، صاحب مكتب محاماة بالعقار، وجار البحث عن ضحايا آخرين، وتشكيل اللجان المختصة لمعاينة العقار والعقارات المجاورة، ومدى تأثير انهيار العقار عليها.

كانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية نجحت في استخراج جثة من أسفل أنقاض المنزل المنهار بحي غرب شبرا الخيمة، وتكثف القوات من جهودها لاستخراج باقي الأشخاص من أسفل أنقاض المنزل.

فيما فرضت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، كردونًا أمنيًا في محيط المنزل المنهار بحي غرب شبرا الخيمة، وجرى فصل التيار الكهربائي والغاز عن المنطقة وإخلاء المنزل المجاور وعمل كردون أمني.

وأكد مصدر مسؤول داخل حي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية البحث عن 3 أشخاص داخل المنزل المنهار بالمدينة، وتكثف قوات الحماية المدنية والإنقاذ من جهودها لاستخراجهم من تحت الأنقاض وحطام المنزل.

وانهار منذ قليل منزل مكون من 4 طوابق بحي غرب شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، وأفاد عدد من شهود العيان بوجود عدد من السكان داخل المنزل أثناء انهياره.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا من شرطة النجدة، بوجود انهيار منزل في شبرا الخيمه بجوار مطافي شبرا في عمارة تدعي عمارة اللوكس