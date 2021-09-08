وزير التعليم العالي: تصميم قوي لدى الدولة لعودة العام الدراسي إلى طبيعته

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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدولة المصرية لديها تصميم قوي على دوران عجلة الإنتاج، وعودة العام الدراسى لطبيعته، مشيرا إلى أن الدولة في الفترة الأخيرة حدث بها انفراجة كبيرة فيما يخص توفير عدد كافى من اللقاحات، وأوضح أن المواطن تقع عليه مسؤولية بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وشدد وزير التعليم العالي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» على أهمية الوعى لدى المصريين، مؤكدا أنه هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، ولفت إلى أن الرئيس السيسى وجه بتطعيم كل العاملين سواء في التعليم الأساسى أو التعليم الجامعى، وكذلك طلاب المرحلة الجامعية، موضحا أن هناك تنسيق مع وزارة الصحة لتوفير اللقاحات للعاملين بالجامعات قبل بدء العام.

وأشار الوزير إلى أن وزارة التعليم العالي تعمل بشكل يومي منذ عامين على وجود حل لأزمة كورونا، مضيفا: «منذ فبراير 2020 وقت ظهور الحالات في مصر ونحن نعمل بشكل مؤسسي من خلال لجنة الأزمة المصغرة والتى بها القطاع الطبي، ثم لجنة الأزمة الموسعة والتى بها قطاعات الدولة المختلفة»، ولفت إلى أنه كان يجرى اجتماعات شبه يومية كل يومين أو 3 في أيام ذروة الفيروس خلال الموجة الأولى والثانية والثالثة لمواجهة الأزمة، قائلا: «مستمرون في عقد الاجتماعات إلى الآن وذلك للسيطرة على الموقف الوبائي من خلال مستشفيات وزارة الصحة أولا، والمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى، ومستشفيات الدفاع المدنى، والمستشفيات الخاصة وخلف الجميع مستشفيات قطاع القوات المسلحة بإمكانياتها الضخمة وهذا هو ما جعلنا نسيطر على الوضع الوبائى خلال عام ونصف منذ بداية الجائحة وذلك نتاج منظومة وملحمة كبيرة وتنسيق حدث بين القطاعات المختلفة».

وأضاف عبدالغفار أن التطعيم ضد وباء فيروس كورونا تم التنسيق جيدا له حيث قامت الوزارة بعمل حصر بأعداد العاملين بالمنظومة التعليم العالي وتم إبلاغ وزارة الصحة بهم، والتى قامت بتجهيز كميات وفيرة ومتكاملة من اللقاح ثم تسليم الجامعات في كل المحافظات، وقامت وزارة الصحة متمثلة في الوزيرة هالة زايد بمتابعة يومية لعملية التطعيم كما تمت المتابعة من وزارة التعليم العالى من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات، وتواجدنا اليوم في مركزين للتطعيم داخل جامعة القاهرة من أصل 17 مركزا متوافر فيهم كل الإمكانيات بالكوادر الطبية المدربة على أعلى مستوى، وفي توثيق وتسجيل عمليات التطعيم والتى من شأنها تغيير نظرة العالم للإجراءات الصحية والوقائية التي تقوم بها مصر، ويثبت أنها تستطيع توفير التطعيم لقطاع عريض من المجتمع في وقت قياسى، ما ينعكس على موافقة دول العالم لفتح لفتح الأجواء لمصر.

وأكد وزير التعليم العالى أنه قبل بداية العام الدراسى سيقوم بجولات لمراكز تطعيم أخرى ليطمئن على سير الإجراءات بشكل سليم، مشددا على أن عملية متابعة مراكز التطعيم تتم بشكل يومى من خلال تقارير تصل إلى الوزارة محدثة من كل محافظات مصر خاصة المحافظات النائية.