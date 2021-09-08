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القبض على عاطل وسيدة هاربين من حكمين بالإعدام في كفر الشيخ

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القبض على عاطل وسيدة هاربين من حكمين بالإعدام في كفر الشيخ القبض على عاطل وسيدة هاربين من حكمين بالإعدام في كفر الشيخ

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تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط سيدة وعاطل هاربين من حكم بالإعدام في قضيتي «قتل» و«خطف وهتك عرض» بالحامول وقسم أول كفر الشيخ.

تلقي اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي بالمديرية، من ضبط سيدة تدعي «هـ.م.»، 31 سنة، بدون عمل، ومقيمة بإحدى قري مركز الحامول، السابق اتهامها في القضية رقم 7221 لسنة 2009 إداري مركز الحامول «قتل»، والمحكوم عليها في القضية رقم 1890 لسنة 2010 جنايات مركز الحامول، «قتل عمد» كلي رقم 18 لسنة 2010 حصر رقم 1436 لسنة 2018 الحكم بالإعدام جلسة 2018/12/18م.

كما تم ضبط المدعو «م.م.»، 23 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم أول كفر الشيخ، السابق اتهامه في 2 قضية «سلاح» آخرهم القضية رقم 25 لسنة 2019 جنح أ د ط قسم أول كفر الشيخ، المحكوم عليه في القضية رقم 961 لسنة 2021 جنايات قسم أول كفر الشيخ «خطف وهتك عرض»، كلي رقم 64 لسنة 2021 حصر رقم 556 لسنة 2021، بالإعدام شنقا بجلسة 2021/6/5م.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

المصرى اليوم

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